ASSE : Un avertissement de l’OGC Nice à prendre au sérieux

Dante, capitaine de l’OGC Nice, a transmis un sérieux avertissement à l’ASSE, à 4 jours du barrage pour le maintien des Aiglons en Ligue 1.

Dante prévient : « Le résultat contre Lens ne va pas impacter notre investissement face à l’ASSE »

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Dante n’a pas manqué d’évoquer les rencontres de barrages contre l’ASSE, lors de son passage en conférence de presse, sur la finale de la coupe de France contre le RC Lens, vendredi. Il avoue que les Aiglons pensent fort aux matchs (aller et retour) contre les Verts, avant même celui contre les Sang et Or.

« Quoi qu’il arrive vendredi, les deux autres matchs sont aussi deux finales », a-t-il déclaré. Quel que soit le résultat de la finale de la coupe de France, le défenseur central et ses coéquipiers niçois resteront concentrés et mobilisés pour les barrages, décisifs pour leur maintien dans l’élite, selon le Brésilien.

« Il n’y a aucun résultat qui va nous impacter sur notre investissement, sur notre confiance, sur notre état d’esprit et sur notre prise de conscience par rapport à l’importance des deux derniers matchs face à l’AS Saint-Etienne », a-t-il prévenu.

L’OGC Nice ne tombera pas dans l’euphorie !

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L’OGC Nice se déplacera à Geoffroy-Guichard, le mardi 26 mai pour le match aller des barrages, puis recevra l’équipe stéphanoise à l’Allianz Riviera, le vendredi 29 mai. Le match retour décisif pour le maintien des Niçois et pour la montée des Stéphanois se disputera à huis clos.

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Avant ces deux rendez-vous cruciaux face à l’ASSE, Dante a dévoilé le piège à éviter pour les Aiglons. Le relâchement en cas de défaite ou l’enthousiasme en cas de victoire en finale de la coupe de France. « Si on gagne et qu’on devient euphorique, ce n’est pas un bon état d’esprit non plus », a-t-il glissé.