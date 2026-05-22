Mercato : L’OM a trouvé le plan B parfait après Genesio !

Priorité de l’OM pour succéder à Habib Beye, Bruno Genesio n’exclut pas de poursuivre son aventure à Lille. Cette hésitation oblige Marseille à explorer d’autres pistes. Et parmi celles-ci, le nom de Christophe Galtier revient en force.

Mercato : Galtier, le plan B de l’OM en cas d’échec avec Genesio

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Cela n’est plus un secret ! Bruno Genesio figure parmi les priorités de l’Olympique de Marseille pour succéder à Habib Beye. Les négociations ont déjà débuté entre les deux parties. Surtout que l’entraîneur français de 59 ans arrive au terme de son contrat au LOSC.

Bruno Genesio refuse jusqu’ici à prolonger son bail à Lille. Les propositions de sa direction, combinées à une brillante qualification en Ligue des champions, n’ont réussi à le convaincre. Rien d’étonnant donc, à le voir figurer tout en haut de la short-list de l’OM. La nouvelle direction phocéenne voit en lui le candidat idéal pour relancer son équipe.

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Sauf que le natif de Lyon s’accorde un temps de réflexion. Il n’exclut pas renouveler son contrat à Lille. Les Phocéens étudient alors d’autres pistes en cas d’échec dans le dossier du coach lillois. Et selon La Minute OM, une piste se dégage parmi les plans de secours : celle menant à Christophe Galtier.

Un intérêt réciproque à Marseille

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Le technicien français est actuellement en poste au NEOM SC. Et il ne reste pas insensible au projet OM. « Galtier est lui aussi très intéressé par le poste », publié l’insider. L’Olympique de Marseille représente à ses yeux bien plus qu’un simple challenge professionnel. Il s’agit d’un retour aux sources.

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🚨EXCLU | 🔵⚪️🇫🇷



‼️En plus de la piste Bruno Genesio, le profil de Christophe GALTIER plaît également beaucoup à la direction actuelle.



▫️De son côté, Galtier est lui aussi très intéressé par le poste. Comme évoqué il voit d'un très bon œil une signature dans son club de cœur.… pic.twitter.com/Ay4oCDJMLn — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 22, 2026

« Il voit d’un très bon œil une signature dans son club de cœur ». Cette perspective est une aubaine pour le futur directeur sportif de l’OM. Grégory Lorenzi devrait rapidement boucler ce dossier. Le suspense autour de la succession de Habib Beye se dissipera dans les prochains jours.