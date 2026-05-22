Ça chauffe à l’OM : Trois joueurs s’en vont, c’est confirmé

La direction de l’OM commence à faire le point sur son effectif pour la saison prochaine. Elle a même déjà fait une croix sur trois cadres du vestiaire. Leonardo Balerdi en fait partie.

Mercato OM : Le grand ménage a commencé

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La saison de l’Olympique de Marseille restera celle d’une occasion manquée. Après un début prometteur, le club phocéen s’est effondré en seconde partie d’exercice, marquée par le départ de Roberto De Zerbi. Son successeur, Habib Beye, n’est pas parvenu non plus à relancer la machine phocéenne.

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L’OM est privé d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le ticket obtenu de justesse en Ligue Europa limite les dégâts sportifs. Cela est cependant insuffisant pour combler ses pertes économiques. La DNCG chiffre ce déficit à plus de 105 millions d’euros.

Rulli, Hojbjerg et Balerdi d’accord pour s’en aller

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L’OM, confronté à de telles difficultés financières, ne pourra pas conserver toute le monde. Le ménage a même déjà débuté dans le vestiaire. RMC Sport assure que cadres de l’Olympique de Marseille a reçu leur bon de sortie.

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En plus du gardien Gerenimo Rulli, les capitaines Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg ont donné leur aval pour plier bagage dès l’ouverture du mercato. Ce triple départ confirme la volonté de l’OM de sacrifier de gros salaires pour assurer sa survie économique.