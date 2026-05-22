Mercato PSG : Coup de tonnerre ! Chevalier proche du SRFC

En difficulté au PSG, où il est désormais devancé par Matvey Safonov, le gardien de but Lucas Chevalier pourrait aller retrouver du temps de jeu au SRFC lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Lucas Chevalier au SRFC, ça chauffe

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Arrivé l’été passé pour remplacer Gianluigi Donnarumma dans les buts du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier a vite déchanté. Après des prestations décevantes et une blessure, l’ancien portier du LOSC a été remplacé par Matvey Safonov qui l’a définitivement maintenu sur le banc des remplaçants depuis l’année civile 2026.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, l’international français pourrait donc envisager un départ cet été pour se relancer la saison prochaine. Dans cette optique, le Stade Rennais aimerait le convaincre de rejoindre le groupe de Franck Haise pour remplacer un Brice Samba qui pourrait changer d’air.

D’après les informations de PSG Inside Actus, « deux clubs français ont déjà manifesté un intérêt concret pour le jeune gardien : le Stade Rennais et l’AS Monaco. Pour l’instant, il ne s’agit que de premières prises de renseignements, mais les deux projets séduiraient particulièrement le joueur, qui pourrait privilégier une continuité en Ligue 1 afin de poursuivre sa progression. » De son côté, le PSG n’est pas forcément opposé au départ de Chevalier, mais ne compte pas pour autant le brader.

Le Paris SG attend au moins 25M€ pour Chevalier

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Arrivé avec de grandes attentes, Lucas Chevalier pourrait déjà voir son avenir s’écrire loin du Paris SG, même si un départ n’est pas encore acté en interne. Mais les dirigeants auraient déjà fixé leurs conditions.

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En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, « si séparation il devait y avoir, Paris privilégierait clairement un transfert sec, ou au minimum une formule incluant une option d’achat obligatoire. Malgré la difficulté à récupérer l’intégralité de l’investissement réalisé lors de son arrivée l’été dernier, le club espère obtenir environ 25 millions d’euros pour son portier. »

Après avoir investi 40 millions d’euros pour le déloger du LOSC en août passé, le Paris Saint-Germain serait prêt à perdre 15 millions d’euros pour le voir partir d’ici la fin du mercato qui s’annonce.

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« À ce stade, Rennes et Monaco sont les deux clubs les plus avancés sur le dossier, mais d’autres formations pourraient rapidement se manifester dans les prochains jours si la situation venait à évoluer », indique le portail spécialisé. Affaire à suivre…