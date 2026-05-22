Mercato RC Lens : Le héros des 21 buts de retour à Bollaert ?

Le RC Lens pourrait bien animer le prochain mercato estival avec un dossier totalement inattendu. Trois ans après son départ vers le RB Leipzig, Loïs Openda se retrouve de nouveau dans le viseur des Sang et Or.

Mercato RC Lens : La piste Loïs Openda se prépare

La suite après cette publicité

Le nom de Loïs Openda revient avec insistance du côté du RC Lens. Selon les informations de TeamTalk, les dirigeants lensois étudient sérieusement la possibilité de rapatrier l’attaquant belge lors du prochain mercato estival. Une piste qui enflamme déjà les supporters artésiens, encore marqués par son passage spectaculaire dans le Nord.

Lisez aussi : Mercato : Ça brûle entre le RC Lens et l’OL pour une pépite

À voir

Ça chauffe à l’OM : Trois joueurs s’en vont, c’est confirmé

Lors de la saison 2022-2023, Loïs Openda avait porté le RC Lens vers une qualification historique en Ligue des Champions. Sous les ordres de Franck Haise, l’international belge avait inscrit 21 buts et 4 passes décisives en 38 apparitions en Ligue 1 avant d’être transféré au RB Leipzig contre près de 40 millions d’euros.

Mais depuis son arrivée à la Juventus Turin l’été dernier, la situation s’est fortement compliquée pour l’attaquant de 26 ans. Auteur de seulement deux buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues, il peine à s’imposer au sein de l’effectif turinois. Son absence de la dernière liste de Rudi Garcia pour la Coupe du Monde a confirmé sa période délicate.

Une opération compliquée pour le RC Lens

La suite après cette publicité

Malgré ce contexte difficile, la cote de Loïs Openda reste importante sur le marché européen avec Transfermarket qui l’estime à 32 M€. Coventry City suit également le dossier et envisagerait un prêt pour tenter de convaincre la Juventus. Le club anglais, promu en Premier League sous les ordres de Frank Lampard, souhaite renforcer rapidement son secteur offensif.

Lire la suite sur le RC Lens

Mercato : Ça chauffe, le RC Lens veut doubler l’OM !

Mercato RC Lens : 50 M€, un joyau fait craquer l’Angleterre

À voir

ASSE : Un avertissement de l’OGC Nice à prendre au sérieux

De son côté, le RC Lens réfléchit aussi à une opération sous forme de prêt afin de rendre le dossier financièrement accessible. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec la Juventus, Loïs Openda dispose toutefois d’un salaire conséquent qui pourrait compliquer les discussions entre les différentes parties.