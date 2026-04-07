FC Nantes : Après Metz, Vahid Halilhodzic accuse un joueur !

Après le nul du FC Nantes sur la pelouse du FC Metz, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, Vahid Halilhodzic a publiquement tancé deux de ses joueurs au micro de Ligue 1 +.

Le FC Nantes s’en sort bien à Metz

Avant-dernier de Ligue 1, le FC Nantes peut s’estimer heureux d’avoir décroché le match nul à Metz, dernier, à l’issue d’un match médiocre dimanche après-midi (0-0).

Lisez aussi : FC Nantes : Un coup tactique d’Halilhodzic face au FC Metz ?

À voir

Mercato ASSE : Du lourd annoncé à Saint-Etienne en Ligue 1

Trois buts inscrits, zéro validé. Face aux Canaris, les Grenats ont vécu un scénario cruel, entre hors-jeu évident, interférence litigieuse et décision de la VAR au millimètre. La prestation du FC Nantes a été alarmante à tous points de vue. Après la rencontre, la colère s’est verbalisée chez les Nantais.

Vahid Halilhodzic s’en prend publiquement à Tylel Tati

Coupable d’un tacle dangereux sur Koffi Kouao, le défenseur central Tylel Tati (18 ans) a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique dès la 39e minute de jeu. L’international espoir français a oublié la consigne répétée à l’entraînement par son coach Vahid Halilhodzic qui n’a pas manqué de le lui rappeler en zone mixte.

Lisez aussi : FC Nantes : Le groupe de Halilhodzic pour la finale à Metz !

« C’est une erreur technique. Toute la semaine, j’ai dit aux garçons : ‘surtout pas de carton rouge !’ Avec la surmotivation, c’est un risque. C’est un geste incontrôlé, après un mauvais contrôle. Le carton rouge est mérité », a déclaré le technicien de 72 ans. En attendant le verdict de la commission de discipline, Tati est déjà suspendu pour le déplacement à Auxerre samedi (19h), match capital pour le maintien en Ligue 1.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : 10 départs programmés à Nantes

À voir

OM : Nouveau coup dur pour Habib Beye après Monaco

Mercato FC Nantes : Kita acte deux gros départs

Le club de Waldemar Kita devra absolument gagner à Auxerre samedi prochain pour revenir à deux points du barragiste et garder l’espoir d’un maintien dans l’élite. De son côté, Tylel Tati sait déjà qu’il est suspendu pour ce match, en attendant de connaître le verdict de la commission de discipline de la LFP.