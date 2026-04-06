Mercato FC Nantes : 10 départs programmés à Nantes  

L’opération dégraissage est lancée au FC Nantes. Dix joueurs sont annoncés sur le départ en cas de relégation.

Mercato FC Nantes : Les Kita préparent plusieurs ventes

Le FC Nantes est dans la douleur. Le club fonce vers la descente en Ligue 2. Les Canaris occupent la 17e place. Ils accusent cinq points de retard sur Auxerre et 9 sur Nice. Treize ans après avoir retrouvé l’élite, la maison Jaune tremble. Un grand ménage se prépare à la fin de la saison.

Une descente briserait l’équilibre financier du club. Les revenus publicitaires chuteraient. La billetterie s’effondrerait. Selon L’Équipe, le budget actuel de 60 M€ pourrait être divisé par deux. Si l’aide à la relégation permet d’amortir le choc, elle ne sauvera pas le train de vie des Canaris.

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Le plan survie est déjà prêt. Dix joueurs partiront dès cet été, entre fins de contrat et retours de prêt. Pour ceux qui restent, des mesures seront prises contre eux. Des clauses prévoient une baisse de 20 % des salaires. Pour certains cadres, les revenus pourraient même être divisés par cinq selon des grilles tarifaires Ligue 2 déjà actées.

Pour rassurer, le club expose ses bijoux de famille : Tylel Tati et Matthis Abline. Tati attire l’Europe. Le Bayern Munich et Chelsea l’observent de près. On parlait de 50 M€. Ce prix est un fantasme. En Ligue 2, le besoin de cash immédiat dicte sa loi.

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Les acheteurs connaissent la fragilité des Kita. Ils ne paieront pas le prix fort pour un club aux abois. Le constat est identique pour Matthis Abline. Les montants évoqués l’été dernier semblent désormais déconnectés du réel. Entre le pourcentage dû au Stade Rennais et l’urgence de combler les trous budgétaires, le FC Nantes devra se contenter de 15 à 20 M€. C’est le prix de la survie.