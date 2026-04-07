Mercato OL : Une piste en défense se réchauffe en Bundesliga

En quête de renforts défensifs, l’OL ne lâche pas le joueur formé au PSG, El Chadaille Bitshiabu, en manque de temps de jeu. Le défenseur du RB Leipzig sera-t-il une des recrues estivales de Lyon pour la saison prochaine ?

Mercato : El Chadaille Bitshiabu reste une cible prioritaire de l’OL

L’OL n’attend pas la fin de la saison pour penser au renforcement de son équipe cet été. En course en Ligue 1, pour décrocher une place en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, le club rhodanien prépare déjà la saison prochaine. Et le nom d’El Chadaille Bitshiabu revient avec insistance parmi les cibles.

Matthieu Louis-Jean a coché son nom en tête sur sa liste des cibles depuis longtemps et n’attend que l’ouverture du mercato estival. Selon les informations relayées par le site TransferFeed, le joueur de 20 ans est désormais l’une des priorités du directeur technique de l’Olympique Lyonnais.

Bitshiabu, un dossier compliqué pour Lyon

Mais la piste El Chadaille Bitshiabu s’annonce compliquée pour Lyon, qui doit affronter la concurrence de plusieurs clubs étrangers, dont Bournemouth en Premier League. Le club britannique, grâce à son gros budget de recrutement, pourrait contrarier le club de Ligue 1 sur le dossier de l’imposant arrière (1,96 m).

De plus, ce dernier joue certes peu, mais Leipzig n’a pas du tout l’intention de le brader. Recruté au Paris Saint-Germain en juillet 2023, à 15 millions d’euros, le défenseur central est évalué au même montant par Transfermarkt. Et il est sous contrat en Allemagne jusqu’en juin 2028. À défaut d’un transfert direct, l’OL pourrait négocier son prêt avec une option d’achat.

Qui de Bournemouth et Lyon l’ancien Parisien va-t-il rejoindre à l’été ?

À deux mois du mercato d’été, l’international Français Espoirs va-t-il choisir de revenir en Ligue 1, afin de se relancer, avant de penser éventuellement à une expérience dans la très relevée Premier League ? Ce scénario est probable car, il n’a joué que 7 matchs pour seulement 4 titularisations en Bundesliga toute cette saison avec le RB Leipzig. Il est a donc à court physiquement pour rejoindre un championnat trop exigent.

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Néanmoins, une condition pourrait éloigner El Chadaille Bitshiabu de l’Olympique Lyonnais : la non-qualification du club à une coupe européenne à l’issue de saison. Actuel 6e de Ligue 1, l’équipe de Paulo Fonseca a encore 6 journées de championnat pour tenter de finir sur le podium. Mais l’objectif s’annonce compliqué pour elle, contre des concurrents de taille : Lens, Lille, Marseille, Monaco et Rennes.