ASSE : Choix polémique, Montanier contraint de s’expliquer

Interrogé sur ses choix au poste de gardien de but, l’entraineur de l’ASSE a semblé embarrassé. Il s’est un peu emporté avant de s’expliquer sur la présence de Gautier Larsonneur sur le banc à Nancy.

L’ASSE invaincue avec Maubleu : 2 victoires et 1 nul

L’entraîneur de l’ASSE avait annoncé le retour de Gautier Larsonneur (29 ans) pour le match contre l’AS Nancy-Lorraine, la semaine dernière. Il était dans le groupe de 19 joueurs. Mais il est resté sur le banc de touche, contre toute attente.

Auteur de deux clean sheet, à Grenoble (0-0) et contre Annecy (4-0), Brice Maubleu (36 ans) avait encaissé un but dès la 6e minute. Les Verts avaient réussi à égaliser, par Lucas Stassin, dans le temps additionnel (1-1, 90e+7). Ils sont donc restés invaincus avec le portier remplaçant.

Larsonneur reprend sa place de N°1 contre Dunkerque

Cependant, la présence du capitaine et gardien numéro 1 de Saint-Etienne sur le banc contre l’ASNL était étonnant. Il l’est encore plus, quand Philipe Montanier a annoncé, ce jeudi, la titularisation de Gautier Larsonneur contre l’USL Dunkerque, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard.

« Gautier Larsonneur est apte et démarrera le match face à Dunkerque », a-t-il lâché en conférence de presse d’avant match, donnant l’impression de regretter son choix de la semaine dernière.

Le coach des Verts a même haussé le ton en déclarant, dans des propos rapportés par Evect : « Je n’ai pas à me justifier des choix que je fais ».

Montanier partagé entre la dynamique avec Maubleu et Larsonneur à 80 %

Néanmoins, il a finalement laissé entendre que le titulaire au poste n’était pas remis totalement physiquement. « Il y avait une dynamique, Gautier Larsonneur était bien, mais pas à 100 %. Je voulais tout de même qu’il soit sur le banc, car il a un rôle important dans le groupe et dans le vestiaire. Si on avait un souci avec Brice, je préférais un Gautier à 80 %, avec son expérience, qu’un jeune comme Issiaka Touré (21 ans), qui a beaucoup moins d’expérience », a justifié le technicien de l’ASSE.

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Concentré sur la préparation du match capital contre l’USDL Dunkerque, Philippe Montanier n’avait pas le temps d’entretenir une polémique inutile. « On fait le meilleur onze de départ en fonction des derniers matchs, de la semaine d’entraînement, de l’adversaire […]. C’est ce qui guide les choix. Nous sommes toujours invaincus […] d’autres combats nous attendent », a-t-il expliqué.