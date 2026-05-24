RC Lens Mercato: Urgent ! La décision tombe pour Pierre Sage

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs anglais, Pierre Sage va-t-il quitter le RC Lens cet été ? Le président des Sang et Or, Joseph Oughourlian, a fait une importante déclaration sur l’avenir de son entraîneur.

Mercato RC Lens : Pierre Sage a la côte en Angleterre

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Lors des festivités à Bollaert dans la nuit de vendredi à samedi, après le sacre en Coupe de France, Pierre Sage a été interrogé sur son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le technicien français avoue être en contact avec d’autres clubs, même s’il n’exclut pas la possibilité de rester au RC Lens.

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« Si je reste à Lens la saison prochaine ? Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après, je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça », a notamment confié Pierre Sage.

D’après le journal L’Équipe, plusieurs clubs européens surveillent la situation de Sage dans l’optique du prochain mercato estival. Crystal Palace, qui cherche un remplaçant à Oliver Glasner, qui devrait quitter son poste après la finale de Conference League face au Rayo Vallecano, aurait placé le nom du coach lensois sur la liste de ses remplaçants potentiels. Mais le vice-champion de France ne compte pas se séparer de son entraîneur.

« Je pense que Pierre va continuer avec le club »

L’excellente saison du RC Lens a logiquement réveillé de nombreux intérêts pour Pierre Sage à travers l’Europe. Outre Crystal Palace, Fulham serait également positionné pour attirer l’ancien manager de l’Olympique Lyonnais. Les deux formations de Premier League seraient prêtes à offrir à Sage des émoluments sur lesquels le RCL aura du mal à s’aligner, tant la manne financière anglaise est colossale, même pour un club qui ne joue pas la Ligue des Champion la saison prochaine.

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Qu’à cela ne tienne. Qualifiés pour l’UEFA Champions League 2026-2027, les Sang et Or ne souhaitent pas se séparer de leur entraîneur comme l’a laissé entendre Joseph Oughourlian. Au micro de RMC Sport, le président et propriétaire du club nordiste s’est montré optimiste sur les chances de voir Pierre Sage continuer à Lens la saison prochaine. En revanche, s’il souhaite partir, le boss des Sang et Or n’entend pas faire de folies pour le convaincre de rester.

« Je pense que Pierre (Sage) va continuer avec le club. Maintenant, Pierre comme n’importe quel joueur du RC Lens sont des gens qui sont aujourd’hui très convoités. Nous, on ne fera pas de folie et on ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu’on s’est fixé au niveau du club », a déclaré l’homme d’affaires français.

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Reste maintenant à voir ce que va décider le principal concerné après cette sortie de son président. Affaire à suivre.