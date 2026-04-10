FC Nantes : Un forfait confirmé avant Auxerre

Le FC Nantes devra composer sans un cadre pour le choc face à Auxerre en Ligue 1. Un autre joueur est incertain.

FC Nantes vs Auxerre : Le point sur le groupe du FCN

Le FC Nantes joue gros ce samedi. Les hommes de Vahid Halilhodžić se rendent sur le terrain de l’AJ Auxerre. Ce duel compte pour la 29e journée de Ligue 1. L’enjeu est immense : le maintien. En cas de victoire, les Canaris se rapprocheront de leurs hôtes bourguignons.

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Pour cette affiche, le technicien nantais enregistre un retour de poids et une absence. Nantes jouera sans Tylel Tati. Le joueur purge une suspension de deux matchs après son carton rouge reçu le week-end dernier. À l’inverse, Dehmaine Tabibou réintègre le groupe. Enfin remis d’une blessure au mollet, le milieu de terrain est apte pour la compétition. Sa présence redonne du souffle à l’entrejeu nantais, souvent à la peine ces dernières semaines.

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Le cas de Rémy Cabella inquiète le staff. Victime d’une alerte aux ischio-jambiers durant l’entraînement, le meneur de jeu nantais reste incertain. Il suit actuellement un programme individuel adapté. Le club attendra les dernières heures avant le coup d’envoi pour trancher sur sa participation. Sans son maître à jouer, le onze de départ pourrait changer de visage.