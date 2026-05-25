Mercato : Ça chauffe entre l’AS Monaco et LOSC pour un crack

L’AS Monaco avance ses pions pour renforcer son effectif cet été. Le club princier garde un œil attentif sur Louis Leroux, jeune talent du FC Nantes annoncé sur le départ après la descente en Ligue 2 des Canaris.

Mercato AS Monaco : Louis Leroux vers un départ du FC Nantes

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La descente des Canaris à l’étage inférieur oblige le FC Nantes à revoir totalement ses plans pour le mercato estival. Waldemar Kita l’a lui-même reconnu : « le club devra vendre afin de limiter l’impact financier de cette relégation. » Dans cette perspective, plusieurs joueurs importants pourraient quitter la Beaujoire dans les prochaines semaines.

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Louis Leroux apparaît comme l’un des candidats les plus sérieux à un départ. Révélation de la saison 2024-2025 sous les couleurs nantaises, le milieu polyvalent de 20 ans conserve une belle cote sur le marché malgré un exercice plus compliqué collectivement. Capable d’évoluer dans l’entrejeu comme sur un côté, il a disputé 23 rencontres de Ligue 1 cette saison, avec un but et une passe décisive.

Monaco toujours très attentif au dossier

Déjà intéressée l’été dernier, l’AS Monaco n’a jamais abandonné cette piste. Le club princier avait même transmis plusieurs propositions concrètes au FC Nantes, sans parvenir à convaincre les dirigeants nantais de vendre leur jeune talent.

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Prolongé jusqu’en juin 2030 au mois de janvier, Louis Leroux semble désormais prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière. International Espoirs français, avec trois sélections et un but chez les U21, il reste très apprécié pour sa polyvalence et sa maturité malgré son jeune âge.

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Mais Monaco n’est pas seul sur le dossier. Le LOSC suit également la situation du Nantais pour anticiper un possible départ d’Ayyoub Bouaddi. Rennes surveille aussi l’évolution du marché. Estimé entre 12 et 20 millions d’euros, Louis Leroux pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds du mercato nantais.