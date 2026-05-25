Mercato : Incroyable ! Le PSG défie l’OM pour un roc de Lens

Le mercato estival pourrait rapidement s’accélérer du côté du RC Lens. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs sang et or, Ismaëlo Ganiou attise de plus en plus les convoitises, notamment celles du PSG et de l’OM.

Mercato RC Lens : Luis Enrique séduit par Ganiou

La suite après cette publicité

Le joueur formé au RC Lens revient de loin. Après un prêt à Annecy la saison passée, il ne semblait pas destiné à s’imposer aussi rapidement dans l’effectif artésien. Mais la blessure de Jonathan Gradit a totalement rebattu les cartes. Aligné en défense centrale par Pierre Sage, le jeune défenseur a rapidement gagné sa place grâce à des prestations solides et régulières.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Nouvelle offre dingue pour Robin Risser

Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, Ganiou s’est imposé comme l’une des révélations défensives du championnat. Cette saison, il totalise 29 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts inscrits. Sa progression rapide a également fait grimper sa valeur marchande, désormais estimée à près de 10 millions d’euros par Transfermarkt.

À voir

Mercato : Ça chauffe entre l’AS Monaco et LOSC pour un crack

Selon les informations de Fichajes, le PSG suit de très près le défenseur central lensois en vue du prochain mercato. À seulement 21 ans, Ismaëlo Ganiou aurait particulièrement convaincu Luis Enrique, désireux de renforcer progressivement son secteur défensif avec des profils jeunes performants en Ligue 1.

Le RC Lens ne veut pas céder sa pépite

Le PSG aurait déjà noué des premiers contacts avec le RC Lens pour Ismaëlo Ganiou, comme annonce Fichajes. Paris serait prêt à investir près de 40 millions d’euros pour attirer le défenseur de 21 ans. Une offensive importante, même si Lens ne souhaite pas faciliter le départ de son jeune cadre.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : L’OM craque pour la pépite Ismaëlo Ganiou

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ismaëlo Ganiou est considéré comme un élément majeur du projet lensois. L’OM surveille également le dossier, tandis que plusieurs clubs allemands auraient déjà pris des renseignements auprès de son entourage.

Lire la suite sur le RC Lens

Coup de tonnerre ! Le PSG lâche 40M€ pour un trésor de Lens

À voir

Mercato ASSE : Un accord obtenu pour un gros transfert

Mercato Lens: Urgent ! Pierre Sage répond brutalement à l’OM

Malgré ces intérêts grandissants, la tendance actuelle serait plutôt une poursuite de son aventure dans le Nord, avec l’ambition de continuer à grandir sous les couleurs du RC Lens.