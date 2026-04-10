Mercato : 27 buts, le SRFC fonce sur une machine à buts !    

L’Olympique de Marseille et le SRFC (Stade Rennais) se disputent un talent croate. En vue du prochain mercato estival, les deux clubs de Ligue 1 surveilleraient de près le même profil : l’attaquant Dion Beljo.

Mercato : l’OM et le SRFC à la lutte pour Dion Beljo

Deux cadors de Ligue 1 vont livrer une rude bataille cet été. L’information nous vient directement de la presse belge. Les recruteurs phocéens et ceux du Stade Rennais partagent une cible pour renforcer leur ligne d’attaque. Ces deux pensionnaires du championnat de France s’intéressent activement à Dion Beljo, dont les performances attisent les convoitises.

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Dion Beljo appartient actuellement au Dinamo Zagreb, club qu’il a rejoint en 2025 pour quatre millions d’euros en provenance d’Augsbourg. L’international croate a paraphé un bail jusqu’en juin 2030. Il affole encore les compteurs de but cette saison. Bilan : 27 pions et 2 offrandes. Le tout en 37 matchs toutes compétitions confondues.

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Les superviseurs français ne sont pas les seuls sur le dossier. Si l’OM et Rennes espèrent attirer le prodige, ils devront faire face à la puissance financière de la Premier League. Des clubs comme Newcastle, Leicester City et Burnley suivent la situation avec attention, tout comme la formation italienne de Monza. La bataille s’annonce rude pour arracher la signature du serial buteur croate.