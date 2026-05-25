ASSE : La sœur de Stassin enflamme les Verts avant Nice

À l’ASSE, chaque détail devient un signal quand l’angoisse sportive frappe à la porte. À quelques heures d’un duel capital face à l’OGC Nice, un simple message publié par la sœur de Lucas Stassin a suffi à réveiller les spéculations des supporters, déjà suspendus au destin des Verts.

ASSE : Un message discret qui fait grand bruit avant Nice

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Parfois, il suffit d’une phrase pour électriser une communauté entière. Sur les réseaux sociaux, Manon Stassin a récemment partagé une publication accompagnée d’une légende aussi courte que intrigante : « C’est elle que je veux », peut-on lire. Aussitôt, les interprétations ont fleuri dans l’univers stéphanois.

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Pour certains supporters de l’ASSE, cette phrase pourrait cacher un clin d’œil au maintien ou à une issue heureuse dans ce rendez-vous décisif contre l’OGC Nice. D’autres y voient une publication strictement personnelle. Mais à Saint-Étienne, quand la tension grimpe, même un soupir numérique devient un sujet de débat.

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Pendant que les réseaux s’emballent, le terrain reste le véritable juge de paix. Tous les regards convergent désormais vers Lucas Stassin, annoncé comme l’un des hommes clés de cette confrontation décisive face à l’OGC Nice. Dans une ambiance où Geoffroy Guichard promet encore de rugir, le moindre signe venant de l’entourage des joueurs prend une dimension particulière.