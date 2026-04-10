Mercato Stade Rennais : Décision prise, un gros transfert bouclé

Un indésirable va faire son retour au Stade Rennais. Le nouveau coach, Franck Haise est chaud pour le relancer.

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana de retour à Rennes

Seko Fofana représentait le fleuron du projet du Stade Rennais. Il est devenu son fardeau. Recruté en janvier 2025, le milieu ivoirien n’a pas brillé en Bretagne. Son salaire XXL et son contrat longue durée pèsent sur les finances. Pour alléger cette masse salariale, Rennes l’a prêté cet hiver au FC Porto. Ce prêt sec, sans option d’achat, visait une simple relance.

À Porto, Fofana assume son rôle de supersub. Il sort du banc pour changer le cours des matchs. Ses statistiques impressionnent. En moins de 200 minutes de championnat, il cumule trois buts et une passe décisive. Ce ratio d’efficacité rappelle ses plus belles heures au RC Lens. À l’époque, un certain Franck Haise dirigeait ses exploits.

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Le FC Porto hésite malgré ce talent. Le coût global d’un transfert définitif refroidit les Dragons. Entre l’indemnité et les émoluments du joueur, l’investissement paraît trop lourd. Sauf surprise, Fofana reviendra donc au Stade Rennais l’été prochain. La direction bretonne, menée par Loïc Désiré, redoute ce dossier complexe. Comment se séparer d’un joueur au contrat si contraignant ?

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L’arrivée de Franck Haise sur le banc rennais change tout. Le technicien connaît l’homme et le joueur. À Lens, il avait fait de Fofana son leader et son capitaine. Haise privilégie un milieu vertical et intense. Dans ce système, les projections de Fofana font merveille. Si le joueur retrouve son niveau passé, il redeviendra l’homme fort de l’équipe.