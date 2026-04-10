ASSE :Le plan parfait pour rebondir contre Dunkerque dévoilé

La stratégie de l’ASSE, pour ne pas se mettre la pression, est d’éviter de se préoccuper de ses adversaires dans le sprint final, notamment Le Mans FC, selon Julien Le Cardinal.

ASSE : Oublier le nul contre Nancy et penser à Dunkerque

Frustrée par le match nul concédé à Nancy (1-1), l’ASSE à cœur de rebondir ce samedi (20h) contre l’USL Dunkerque, à Geoffroy-Guichard, puis de se relancer dans le sprint final. Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Julien Le Cardinal a indiqué l’état d’esprit avec lequel les Verts devront aborder ce match de la 30e journée de Ligue 2.

Selon lui, il faut vite oublier les deux points laissés contre l’ASNL et se concentrer à nouveau sur les derniers matchs de la saison, dont celui contre le club nordiste. « On est vite passé à autre chose et on a vite oublié ce match. Si on en parle pendant trois jours, encore après le match, on ne passe pas à autre chose », a déclaré le défenseur central.

Sprint final : Prendre match après match

Après Dunkerque, l’AS Saint-Etienne affrontera le SC Bastia (la lanterne rouge) au stade Armand-Cesari en Corse, mais à huis clos partiel. Puis le choc avec le leader de la Ligue 2, l’ES Toyes AC, avant les deux derniers matchs contre Rodez AF et Amiens SC.

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N’ayant plus de marge et de joker, les Stéphanois n’ont plus droit à un faux pas dans le sprint final. En revanche, ils ont leur destin entre les mains. Ils n’ont donc plus qu’assurer leurs résultats pour finir à la 2e place, synonyme de retour direct en Ligue 1.

« Il reste cinq matchs. Il faut se focaliser sur le match contre Dunkerque. Après ce match-là, il faudra se focaliser sur l’autre et ainsi de suite. Il ne faut pas regarder dans deux, trois semaines. Il faut regarder ce week-end et après, on verra », a recommandé Julien Le Cardinal.

Le Cardinal : « Je ne vois pas l’intérêt de s’intéresser au Mans »

Depuis le nul à Nancy, l’ASSE (2e) se retrouve sous la pression du Mans FC, actuel 3e, à seulement 1 point des Verts. D’ailleurs, les Manceaux peuvent passer devant les Stéphanois provisoirement samedi, car ils affronteront Boulogne-sur-Mer à 14h.

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Mais pour le vice-capitaine de l’équipe de Philippe Montanier, il faut éviter de regarder ce concurrent direct dans la course vers la montée en Ligue 1. « Ce qui m’importe, c’est nous. Si nous, on effectue le travail, on peut regarder les autres, ça ne changera rien. À partir du moment où on fait le travail, chaque week-end, on ne rejoue pas contre eux (les Manceaux), donc je ne vois pas l’intérêt de m’intéresser à eux », a-t-il indiqué.