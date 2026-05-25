Mercato PSG : Julian Alvarez hésite, Enrique entre en action

Susceptible de quitter l’Atlético Madrid cet été, Julian Alvarez accorde sa préférence au FC Barcelone. Mais Luis Enrique, qui le veut absolument au PSG lors du prochain mercato, a personnellement pris les choses en main pour tenter de lui faire changer d’avis. Explications.

Mercato PSG : Julian Alvarez choisit le FC Barcelone

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Les dernières informations relayées par la Cadena SER confirment que, contrairement aux attentes de nombreux observateurs, Julian Alvarez ne privilégie pas l’option PSG en cas de départ cet été. L’attaquant de l’Atlético Madrid placerait le FC Barcelone en tête de sa liste de destinations souhaitées.

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« Julian Alvarez veut attendre le Barça. Avant de parler avec l’Atleti, il veut que le club démontre qu’il peut le recruter », assure le journaliste José Alvarez. L’émission El Chiringuito de Jugones confirme cette tendance, soulignant que l’international argentin serait dans l’attente d’un geste concret de Joan Laporta, le président du club catalan.

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Mais pour les Blaugranas, l’affaire représente un défi financier, bien que le retour à la règle du 1:1 pour le fair-play financier de la Liga offre des perspectives plus favorables. La possibilité de voir Julian Alvarez évoluer sous les ordres de Hansi Flick au Camp Nou devient donc une option sérieuse, pour peu que les dirigeants barcelonais parviennent à finaliser les conditions du dossier. Toutefois, Luis Enrique n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Luis Enrique a contacté directement Julian Alvarez

D’après le journaliste Pedro Morata, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a directement contacté Julian Alvarez pour tenter de le convaincre de rejoindre en Ligue 1. « L’entourage de Julian Alvarez a confirmé que Luis Enrique a envoyé un message direct au joueur », a révélé le spécialiste mercato pour le journal Marca.

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Le coach parisien n’est pourtant pas le seul entraîneur à prendre les devants pour attirer l’ancien buteur de Manchester City. « Mikel Arteta (L’entraîneur d’Arsenal) l’a également contacté entre mars et mai. Deco (Le directeur sportif de Barcelone) a aussi appelé l’agent de Julian », rapporte Morata, qui ajoute que le joueur de 26 ans « ne se sent pas à l’aise avec Diego Simeone. »

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, le natif de Calchin possède une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros. Mais les Colchoneros pourraient le laisser partir contre un chèque de 150 millions d’euros. Un montant qui pourrait faire la différence entre ses différents prétendants et profiter au Paris Saint-Germain. Affaire à suivre…