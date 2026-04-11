Mercato LOSC : Un sniper suédois proche de signer ?  

Des mouvements sont attendus au LOSC cet été. Les décideurs lillois ont ciblé une priorité : Benjamin Nygren. L’ailier droit suédois brille actuellement sous les couleurs du Celtic Glasgow.

Mercato : le LOSC cible Benjamin Nygren

Le LOSC ne chôme pas. Alors qu’il bataille avec Monaco et Marseille pour décrocher son ticket en Ligue des Champions, le club nordiste dessine déjà les contours de son futur effectif. La prospection est intense. Après avoir observé de près la pépite Thomas Jorgensen, la cellule de recrutement lilloise s’active sur le flanc droit de l’attaque. Il s’agit de pallier un éventuel départ d’Ethan Mbappé, dont le bail court jusqu’en 2027.

Le LOSC lorgne donc vers l’Écosse. Selon les indiscrétions de Sports Boom et du journaliste Ekrem Konur, le profil de Benjamin Nygren séduit le 4e de Ligue 1. Acheté pour seulement 1,5 million d’euros par le Celtic en 2025, l’attaquant de 24 ans pourrait déjà plier bagage. Son club attend toutefois une offre conséquente pour libérer son joyau de Göteborg.

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Benjamin Nygren affole les compteurs de but. Bilan : 15 buts en 32 matchs de championnat et 4 réalisations en Ligue Europa. La cote de l’international suédois explose. Si le site Transfermarkt l’estime à 10 millions d’euros, les dirigeants écossais, eux, n’en demandent pas moins de 30 millions.

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Outre le prix, il y a la concurrence. Le LOSC n’est pas seul sur ce coup. Le dossier s’annonce complexe tant la liste des prétendants s’allonge. En Premier League, Tottenham suit l’affaire de près. Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, les Spurs gardent un œil sur le Suédois, tout comme Brighton et Bournemouth. L’Espagne n’est pas en reste puisque le FC Valence est également entré dans la course.