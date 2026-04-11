Mercato OL : Un imposant défenseur convoité en Serie A

Préparant le mercato d’été, l’OL suit la piste menant vers un solide défenseur en Italie. Son club se montre déjà très exigent. Lyon sait désormais à quoi s’attendre.

Mercato : L’OL garde un oeil sur Thomas Kristensen

Par expérience, l’OL n’attend pas la fin de la saison pour chercher des joueurs sur le marché. Les recruteurs du club sont actifs depuis toujours pour trouver des renforts pour la saison prochaine. Matthieu Louis-Jean et son équipe ont anticipé le mercato estival, afin de vite se positionner sur leurs cibles prioritaires et d’éviter de se faire doubler.

Le Directeur technique de l’Olympique Lyonnais a inscrit le nom de Thomas Kristensen sur son calepin. Il est l’une des pistes pour se renforcer en défense centrale où Clinton Mata et Moussa Niakhaté tirent la langue, en l’absence de Ruben Kluivert (blessé). Selon Transferfeed, Lyon surveille de très près joueur d’Udinese en Serie A, en attendant l’ouverture du mercato.

Kristensen, un crack de l’équipe d’Udinese

Ce dernier est un joueur majeur du club transalpin. Il a été titulaire 21 fois en autant de matchs disputés en championnat cette saison. Il a manqué 8 matchs entre octobre et novembre 2025, à cause d’une déchirure musculaire. Sinon, l’imposant danois (1,98 m) a joué tous ces matchs en intégralité.

L’OL s’est donc positionné sur un crack et espère l’attirer à Lyon cet été. Pour que cela soit possible, le club rhodanien devrait affronter une forte concurrence, notamment celle de l’AC Milan. Le club lombard pousse aussi ses pions pour arracher Thomas Kristensen aux Zébrettes.

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De plus, la présidente Michele Kang devra se préparer à sortir le chéquier. Le défenseur convoité par son club est évalué à 12 millions d’euros. Acheté à Aarhus GF (au Danemark) en septembre 2023, à 5 millions d’euros, il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Udinese tente d’ailleurs de prolonger son contrat jusqu’en 2030.