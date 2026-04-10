OL : Un message fort et urgent envoyé à Endrick par Fonseca

Endrick est dans le dur à l’OL en ce moment. Cela fait deux mois et demi qu’il n’a pas marqué le moindre but en Ligue 1. Paulo Fonseca lui a adressé un message pressant, avant les 6 derniers matchs décisifs de la saison.

OL : Endrick transparent lors des matchs décisifs en coupe de France et Ligue Europa

Recruté pour aider l’OL à aller le plus loin possible en Ligue Europa (C3) et en coupe de France (CdF), et à décrocher une place qualificative en Ligue des champions en Ligue 1, Endrick a presque échoué. Le club rhodanien a été éliminé de la coupe nationale en quarts de finale et de la Coupe d’Europe en huitième de finale.

L’attaquant prêté par le Real Madrid avait joué le match perdu contre le RC Lens et également les deux confrontations avec le Celta Vigo. Mené (2-0) en première période, lors de la rencontre avec les Lensois, l’Olympique Lyonnais avait remonté les 2 buts, avant de s’incliner aux tirs au but.

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Endrick n’avait pas été décisif lors de cette élimination. En C3, il avait égalisé pour les Gones à Vigo (1-1) à l’aller, mais il avait été transparent lors du match retour décisif à Lyon. Réduits à 10, les Lyonnais s’étaient inclinés (0-2).

Le Brésilien sur une série de 8 matchs sans but en Ligue 1

Désormais, l’OL n’a plus que la Ligue 1 pour sauver sa saison. Son objectif est de finir sur le podium, afin de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais ça se passe mal pour l’équipe de Paulo Fonseca, qui est sur une série négative de 3 défaites et 3 nuls. Elle est du coup reléguée à la 6e place, à 6 journées de la fin du championnat.

Endrick est particulièrement critiqué pour son inefficacité. Il n’a plus marqué de but en Ligue 1 depuis le 25 janvier et son triplé contre le FC Metz, la lanterne rouge. Concrètement, cela fait 8 matchs consécutifs qu’il est muet en championnat.

Fonseca : « Je ne suis pas satisfait d’Endrick, il doit faire mieux »

Avant la réception du FC Lorient, Paulo Fonseca s’est adressé à l’international Brésilien (15 sélections), dans un message fort, sans détour. « Je ne suis pas satisfait du jeu d’Endrick », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. « Il était fatigué de son voyage pour sa sélection avec le Brésil. Néanmoins, je pense qu’il doit faire mieux. J’attends beaucoup de de lui, nous avons besoin de lui à 100 % », a martelé le coach de Lyon.

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