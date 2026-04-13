OL : Une crise vite désamorcée par Fonseca contre Lorient

L’OL était au bord de ‘l’implosion, lors du match contre le FC Lorient, dimanche. Il a fallu l’intervention rapide de Paulo Fonseca pour désamorcer une grosse crise avec les supporters.

OL – Lorient : L’équipe de Lyon sifflée à la mi-temps

Avant d’affronter le FC Lorient, lors de la 29e journée de Ligue 1, l’OL était dans une spirale négative. Elle restait sur une série de 5 défaites et 4 matchs nuls toutes compétitions confondues. En championnat, l’équipe de Lyon avait chuté à la 6e place au classement. C’est dans cette position qu’elle a affronté le club Morbihan.

Dans ce match a quitte ou double pour les Gones, ils étaient tenus en échec par les Merlus (0-0), à la mi-temps du match. Non-content de la prestation de leur équipe, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont manifesté leur colère par des sifflets. Ils ont sérieusement sifflé leurs propres joueurs à la pause.

Face au tollé des supporters, Fonseca passe une consigne magique

Cependant, Paulo Fonseca a trouvé les mots justes dans le vestiaire, pour éteindre la grosse polémique avec le public de Groupama Stadium et relancer la machine. « L’équipe restait sur neuf matchs sans victoire. Tout le monde doit comprendre la réaction de nos supporters. J’ai dit aux joueurs que la réaction était normale, qu’il fallait être fort mentalement et se concentrer sur les choses à améliorer », a-t-il révélé à l’issue de la rencontre.

Un coaching gagnant !

De retour de la pause, l’entraîneur de l’OL a été le premier à réagir au tollé des supporters. Il a opéré trois changements sur coup. Corentin Tolisso, Orel Mangala et Endrick sont entrés en jeu. Et ils ont inversé la tendance. Le dernier a délibéré une passe et Roman Yaremchuk a inscrit le premier but, qui a libéré tout le stade. Le capitaine Tolisso a marqué ensuite le deuxième but pour confirmer la victoire de Lyon.

Le coaching de Paulo Fonseca a été gagnant. De plus, il avait également prévenu ses joueurs sur le comportement de leurs supporters. « Un but change rapidement l’émotion et la réaction des gens. On a vu après. […]. Les supporters ont tout fait pour aider l’équipe », a-t-il souligné.

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Cette victoire de Lyon n’a pas seulement apaisé ses supporters, elle a aussi mis fin à la série noire de 3 défaites et 3 nuls en Ligue 1. Le club s’est surtout relancé dans la course pour une place en Ligue des champions. Il est désormais 5e, à seulement 2 points de la 3e place occupée par le LOSC.