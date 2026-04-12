Stade Rennais : Après Angers, Franck Haise prévient OM et OL

Le Stade Rennais s’est offert un précieux succès samedi soir contre Angers au Roazhon Park (2-1) dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Après cette rencontre, Franck Haise a lancé un message fort à l’OM et l’OL.

Stade Rennais : Franck Haise cash sur la course à l’Europe

Grâce à cette victoire devant son public, le Stade Rennais s’est provisoirement hissé à la 5e place de la Ligue 1 en attendant les résultats de l’OL et du LOSC Lille ce dimanche et confirme son statut de candidat sérieux à l’Europe dans ce sprint final. L’entraîneur du club breton, Franck Haise, ne cache plus ses ambitions dans ce sprint final.

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« Il faudra toujours aller chercher les choses, il n’y a rien à préserver. Il faudra prendre des points à Strasbourg, contre Nantes, à Lyon… Il faut assumer notre position. Les joueurs pensaient gagner plus largement ce soir et sont déçus car ils sont exigeants. Mais ils ont aussi fait six victoires et un nul sur les huit derniers matchs. C’est plus que pas mal. On y est, il faut continuer de bien faire les choses et corriger les manques de concentration », a souligné le technicien rennais après la rencontre.

Le Stade Rennais met une énorme pression sur l’OL et l’OM

Candidats assumés au podium en Ligue 1, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais voient le Stade Rennais s’imposer comme un autre prétendant de plus en plus crédible au top 3 après la victoire des Bretons contre Angers samedi (2-1).

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La nomination de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais a totalement changé la dynamique du club breton en Ligue 1. Depuis l’arrivée de l’ancien technicien de l’OGC Nice, le pensionnaire du Roazhon Park n’a perdu qu’un seul match (contre Lille, le 15 mars) pour cinq victoires et un match nul.

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Samedi soir face à Angers, tout n’a pas été simple pour Rennes, mais la victoire est largement méritée. Elle permet aux coéquipiers d’Esteban Lepaul de rester en excellente position dans la course au podium.