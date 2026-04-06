OL : Une terrible fin de saison pour Fonseca et Lyon !

Plus rien ne va à l’OL en cette fin de saison. L’équipe de Paulo Fonseca a concédé 9 matchs d’affilée sans victoire et s’éloigne de son objectif : Ligue des champions.

OL : 9 matchs sans victoire, sortie prématurée de la CdF et de la C3 !

L’OL va-t-il tout perdre en cette fin de saison ? La question est plus que jamais d’actualité, en raison de la série négative actuelle du club rhodanien. Accroché par Angers SCO (0-0), dimanche, Lyon a encore perdu des points et se fait ainsi doubler par ses concurrents dans la course aux places européennes, notamment en Ligue des Champions.

L’équipe de Paulo Fonseca n’a pas gagné un seul des 9 matchs consécutifs disputés après la mi-février. Concrètement, elle a concédé 5 défaites et 4 nuls, toutes compétitions confondues. Dans cette série négative, elle a été éliminée en quarts de finale de la coupe de France (CdF) par le RC Lens, puis en huitième de finale de la Ligue Europa (C3) par le Celta Vigo, au Groupama Stadium.

Lyon continue de chuter et s’éloigne de son objectif

En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’était incliné contre le RC Strasbourg (3-1), Marseille (3-2), puis face à l’AS Monaco (1-2), des adversaires directs pour les billets en coupe d’Europe. À issue de la 28e journée, Lyon a chuté de deux rangs, de la 4e à la 6e. Sur une série positive, Lille (3e) et Monaco (5e) sont passés devant les Gones. Ces derniers ont désormais deux points de retard sur le podium, qualificatif pour la Ligue des Champions.

À voir

Mercato : Après Dro, le PSG arrache un autre génie au Barça

N’ayant plus leur destin entre les mains, ils sont désormais contraints de réaliser un exploit en remportant les six derniers matchs du championnat. Mais pas seulement ! Ils doivent en plus espérer de faux pas de leurs concurrents : le RC Lens, le LOSC, Marseille et Monaco, hormis le PSG visiblement intouchable à la première place. En tout cas, ce serait une saison catastrophique pour le club de Michele Kang, s’il ne parvient pas à se qualifier pour une des coupes d’Europe.

L’incroyable série s’éteint comme un feu de paille

Avant de se retrouver dans la spirale négative actuelle, l’OL avait pourtant fait une série record de 13 victoires de rang. Il avait dominé la phase de Ligue de l’Europa League, en terminant 1er sur 36 équipes. Cela grâce à 7 victoires en 8 journées.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Exclu 2 fois de suite, Tagliafico recadré par Fonseca

OL : Meilleure recrue hivernale, Endrick règne sur l’Europe

Le capitaine Corentin Tolisso et ses coéquipiers avaient également terminé avec la meilleure attaque (18 buts marqués) et la 3e meilleure défense (5 buts concédés) à l’issue de la phase de groupe. Ils étaient à une victoire du record historique réalisé par Gérard Houllier sur le banc de Lyon, entre août et novembre 2006. L’équipe de Fonseca est victime d’un relâchement certainement dû à la fatigue et aux blessures en cascade en février-mars.

À voir

Mercato OM : Après Monaco, Habib Beye sur le départ ?