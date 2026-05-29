OGC Nice : La dernière fois en Ligue 2, c’était en 2002 !

Alors que l’OGC Nice joue son maintien ce soir face à l’ASSE après le 0-0 à Geoffroy-Guichard, la Ligue 2 rappelle forcément de mauvais souvenirs aux supporters niçois.

La dernière en Ligue 2 : Une période très compliquée dans l’histoire du Gym

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Ce soir, l’OGC Nice joue sa survie en Ligue 1 face à l’AS Saint-Étienne. Une situation extrêmement tendue pour un club habitué depuis plusieurs années au haut du tableau et aux compétitions européennes.

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Mais pour les supporters niçois, cette peur de la relégation rappelle forcément un souvenir encore très marquant : la période du club en Ligue 2 au début des années 2000.

La dernière saison du Gym en deuxième division remonte à l’exercice 2001-2002, après sa relégation en 1997. Nice évoluait alors en Division 2 après plusieurs années compliquées sportivement et financièrement. Et en deuxième partie de saison les dirigeants italiens vendent le club. Cette vente leur permettra de finir troisième et d’obtenir leur ticket pour la montée.

Mais tout ne se passe pas comme prévu, la DNCG rétrograde le club en National pour raisons financières. Et c’est après un nouvel examen de la situation au Conseil Fédéral, le 19 juillet, que l’OGC Nice est enfin de retour en Ligue 1.

Un club qui a ensuite retrouvé une autre dimension

Depuis ce retour en Ligue 1, Nice s’est progressivement installé parmi les clubs importants du football français. Le Gym a connu plusieurs générations fortes avec Hatem Ben Arfa, Mario Balotelli, Jean-Mickaël Seri ou encore Dante. Le club a retrouvé l’Europe à plusieurs reprises et s’est même régulièrement rapproché du podium ces dernières saisons.

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C’est aussi pour cela que la situation actuelle choque autant autour du club. Voir l’OGC Nice lutter pour éviter la Ligue 2 paraît presque irréel quand on regarde les ambitions affichées ces dernières années. Encore cette saison, les Aiglons disputaient l’Europa League avant de totalement s’effondrer en championnat. Cette menace de relégation n’épargne donc pas les clubs historiques et installés en Ligue 1.

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Une saison ratée a suffi à remettre tout le projet en danger. Et pour beaucoup de supporters niçois, revoir le club descendre en Ligue 2 représenterait un énorme retour en arrière après plus de vingt ans passés dans l’élite.