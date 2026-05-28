PSG : Enrique prêt à un choix surprenant face à Arsenal ?

Ce samedi, le PSG affronte Arsenal à la Puskas Arena de Budapest en finale de la Ligue des Champions, à 18 heures. Ce jeudi, le quotidien L’Équipe a avancé une composition de départ probable de Luis Enrique.

PSG : Une décision redoutée de Luis Enrique contre Arsenal ?

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Le Paris Saint-Germain entre dans la toute dernière ligne droite avant son choc face à Arsenal FC en finale de la Ligue des Champions. À deux jours de ce rendez-vous de Budapest, une tendance très claire se dessine déjà autour du onze que devrait aligner Luis Enrique. Bonne nouvelle pour le PSG : Achraf Hakimi devrait bien être titulaire pour cette finale malgré les dernières interrogations autour de son état physique.

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En revanche, Warren Zaïre-Emery semble se diriger vers un rôle de supersub au coup d’envoi. Pour le reste de la défense, Matvey Safonov va garder les cages devant une charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Nuno Mendes va occuper son couloir gauche. Au milieu, Luis Enrique devrait reconduire son trio devenu incontournable : Vitinha, Joao Neves et Fabián Ruiz.

Un secteur qui avait étouffé le Bayern Munich en demi-finale et qui reste considéré comme le moteur du Paris SG version 2026. En attaque, Désiré Doué tiendrait la corde pour débuter sur le côté droit à la place de Bradley Barcola. Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia compléteraient le trio offensif parisien. Pour l’ancien joueur et entraîneur des Rouge et Bleu, Alain Roche, l’absence de Warren Zaïre-Emery au coup d’envoi contre Arsenal samedi serait un véritable choc.

« Je mettrais Warren Zaïre-Emery. On n’est pas à l’abri d’une surprise avec Luis Enrique, mais vous avez un garçon qui n’a pas joué depuis un mois. Il vient juste de reprendre l’entrainement collectif, à trois jours d’une finale de Ligue des Champions. Et pour ce genre de match face à Arsenal, mais même face à n’importe quelle équipe, il faut être à 200% physiquement. Il ne peut pas l’être, c’est impossible », confie le consultant au micro de Canal+ avant de poursuivre.

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« Il n’aura pas 90 minutes dans les jambes. Cette année, il a eu quelques blessures importantes. Il y a la Coupe du Monde qui va débuter dans quinze jours aussi… Il y a une fragilité, et on peut demander à un joueur d’être à 100% alors qu’il n’a pas joué depuis un mois, pourquoi pas… Les joueurs ont tous envie de jouer, surtout les finales.

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Mais est-ce qu’il va avoir envie de faire l’accélération à 200% pour récupérer, ou faire un appel. C’est un risque de se blesser de nouveau. Ne pas voir Warren Zaïre-Emery sur cette finale, ce serait un choc… Ça me semblerait dur, il y a une vraie prise de risques », ajoute Alain Roche.

La compo probable du PSG face à Arsenal

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Ruiz, Vitinha, Neves

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Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.