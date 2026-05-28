Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi contre-attaque face à Nice

L’arrivée de Grégory Lorenzi à l’OM est désormais officielle. Le nouveau directeur sportif a tout de même entamé une bataille juridique contre l’OGC Nice en vue d’obtenir gain de cause.

Mercato OM : Grégory Lorenzi mandate des avocats face à l’OGC Nice

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Le feuilleton Grégory Lorenzi à l’Olympique de Marseille est clos. Même si la finalisation de sa signature s’est avérée plus difficile que prévu. Le dirigeant corse est arrivé ce jeudi à l’OM afin de prendre officiellement fonction. Il succède à Medhi Benatia au poste de directeur de football. Son officialisation vient de tomber.

𝗟’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘂𝘅 𝗱’𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗲́𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳. 🔵⚪️



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Grégory Lorenzi espère néanmoins régler un contentieux avec l’OGC Nice. Il avait signé, il y a quelques semaine en arrière, un pré-contrat avec e club azuréen. Cet engagement est conditionné au maintien des Aiglons dans l’élite. Cela freinait donc sa nomination officielle à l’OM.

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Le futur directeur sportif olympien a alors décidé de riposter. Nice-Matin le confirme, Grégory Lorenzi a mandaté des avocats pour notifier officiellement à l’OGCN sa volonté de rompre cet accord. Cette démarche juridique vise à débloquer sa situation contractuelle avant même l’issue du match retour des barrages entre Nice et Saint-Étienne.

Une compensation financière au cœur du litige

Grégory Lorenzi compte anticiper toute complication dans ce dossier. Il est déterminé à clarifier son engagement envers le projet OM. Sa décision est prise, et il ne compte pas faire machine-arrière. La direction de l’OGC Nice le sait très bien. Mais elle ne compte pas céder sans contrepartie.

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Les dirigeants niçois sont déterminés à faire valoir leurs droits. L’idée n’est pas de retenir Grégory Lorenzi contre son gré. Ils envisagent de réclamer des indemnités financières significatives pour préjudice subi. Ce bras de fer judiciaire est donc loin d’être terminé. L’issue du choc Nice-ASSE sera déterminante pour la suite.