Mercato OM : Lorenzi relance le transfert d’une star

Grégory Lorenzi est officiellement le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Il vient d’ailleurs de lâcher quelques indices concernant le mercato à venir.

Mercato : Grégory Lorenzi dévoile ses ambitions XXL à l’OM

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L’officialisation est tombée ! Grégory Lorenzi est le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Il succède à Medhi Benatia, parti en fin de saison. L’ancien architecte du Stade Brestois arrive avec une mission périlleuse. Il est conscient de l’exigence du public marseillais et de la nécessité de redonner de la stabilité à l’OM.

Grégory Lorenzi a ainsi affiché ses ambitions. « Je dois construire une nouvelle équipe pour recréer une synergie, un groupe, un état d’esprit », a-t-il expliqué à L’Equipe. Sauf que la réalité du terrain ne se limite pas à la tactique. Le nouveau directeur sportif hérite d’une situation financière inquiétante. L’OM enregistre un déficit abyssal dépassant les 105 millions d’euros.

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La gestion de l’effectif devient un impératif comptable dans ce genre de contexte. Plusieurs joueurs à forte valeur marchande devront être vendus afin de soulager un peu les finances du club. Mason Greenwood, meilleur buteur de l’OM ces deux dernières saisons, figure en tête de liste.

Gros doute autour de Mason Greenwood

L’attaquant anglais a affiché son désir de « rester » à l’Olympique de Marseille. Même si son équipe n’est parvenue à se qualifier en Ligue des champions, sa décision reste intacte. Les contraintes budgétaires obligent cependant Grégory Lorenzi à explorer toutes les options.

Ça s’accélère à l’OM : Grégory Lorenzi débarque enfin !

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Le nouveau dirigeant a insufflé un doute significatif autour de Mason Greenwood. Sans pour autant fermer la porte à un maintien du joueur de 24 ans. « Mason fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir ». Lorenzi envoie un message fort : personne n’est au-dessus des intérêts de l’OM.