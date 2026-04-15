‎FC Nantes : Nouvelle officielle avant le duel contre Brest

‎‎Le FC Nantes joue bien plus qu’un simple match face à Brest ce week-end. À la veille de ce rendez-vous crucial, les Canaris sont fixés sur l’identité du corps arbitral.

FC Nantes : Guillaume Paradis aux commandes du choc face à Brest

‎Le nom est désormais connu : Guillaume Paradis dirigera les débats à la Beaujoire. Un choix loin d’être anodin pour une équipe nantaise à fleur de peau, engagée dans une lutte pour sa survie en Ligue 1. ‎Promu récemment au plus haut niveau, l’homme en noir découvre encore les subtilités de l’élite. Pour le FC Nantes, cela rappelle un précédent peu glorieux : une défaite à Nice en début de saison sous sa direction.

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Un détail ? Pas vraiment, dans un contexte où chaque souvenir pèse. ‎Face au Stade Brestois, les Canaris n’ont plus de marge. Ce match est décisif pour le maintien. Une victoire est impérative pour espérer encore. ‎Dans ce type de confrontation, l’arbitrage devient souvent un facteur clé. Expérience, gestion des émotions, lecture du jeu : autant d’éléments qui pourraient faire basculer la rencontre.

‎Le FCN joue aussi contre lui-même

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‎Au-delà de l’arbitre, c’est surtout le mental nantais qui sera scruté. Une équipe sous pression commet plus d’erreurs, et c’est là que l’arbitrage prend tout son sens. ‎Nantes, menacé par la relégation, ne doit pas subir le match, ni le contexte. Car dans cette fin de saison, le danger n’est pas seulement l’adversaire… mais la fébrilité elle-même.