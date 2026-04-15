‎FC Nantes : Nouvelle officielle avant le duel contre Brest

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Le FC Nantes joue bien plus qu’un simple match face à Brest ce week-end. À la veille de ce rendez-vous crucial, les Canaris sont fixés sur l’identité du corps arbitral.
FC Nantes : Guillaume Paradis aux commandes du choc face à Brest
Le nom est désormais connu : Guillaume Paradis dirigera les débats à la Beaujoire. Un choix loin d’être anodin pour une équipe nantaise à fleur de peau, engagée dans une lutte pour sa survie en Ligue 1. Promu récemment au plus haut niveau, l’homme en noir découvre encore les subtilités de l’élite. Pour le FC Nantes, cela rappelle un précédent peu glorieux : une défaite à Nice en début de saison sous sa direction.
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Un détail ? Pas vraiment, dans un contexte où chaque souvenir pèse. Face au Stade Brestois, les Canaris n’ont plus de marge. Ce match est décisif pour le maintien. Une victoire est impérative pour espérer encore. Dans ce type de confrontation, l’arbitrage devient souvent un facteur clé. Expérience, gestion des émotions, lecture du jeu : autant d’éléments qui pourraient faire basculer la rencontre.
Le FCN joue aussi contre lui-même
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Au-delà de l’arbitre, c’est surtout le mental nantais qui sera scruté. Une équipe sous pression commet plus d’erreurs, et c’est là que l’arbitrage prend tout son sens. Nantes, menacé par la relégation, ne doit pas subir le match, ni le contexte. Car dans cette fin de saison, le danger n’est pas seulement l’adversaire… mais la fébrilité elle-même.