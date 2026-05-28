ASSE : Groupe contre Nice, Montanier sort un joueur du placard

L’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a convoqué un joueur longtemps écarté du groupe professionnel pour affronter l’OGC Nice, vendredi (20h45).

ASSE : Barrages retour, Stojkovic parmi les 22 Verts à Nice

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Pour le dernier match de l’ASSE cette saison, Philippe Montanier a encore convoqué 22 joueurs. Il a reconduit le groupe élargi du match aller, à un joueur près. Noah Moulin (18 ans) est sorti du groupe au profit de Strahinja Stojkovic (19 ans).

Recrue estivale, ce dernier a fait une seule apparition en Ligue 2 cette saison, soit 22 minutes de jeu depuis octobre 2025. Il a également joué une mi-temps en coupe de France lors de la large victoire des Stéphanois contre Ecotay Moingt (11-1), fin novembre 2025.

C’est cependant la 9e fois que l’arrière droit serbe est convoqué avec le groupe professionnel depuis sa signature à l’AS Saint-Etienne, le 8 août 2025. Evidemment, Strahinja Stojkovic ne fait que figurer dans le groupe, sinon Philippe Montanier ne compte pas sur lui pour le match décisif pour la montée en Ligue 1.

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Pour rappel, le jeune défenseur a été recruté à l’Etoile Rouge Belgrade à 2,8 millions d’euros. Il a plutôt joué avec la Réserve de l’ASSE, soit 16 titularisations en 17 matchs disputés en National 3.

Le groupe de l’ASSE contre l’OGC Nice :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : E. Annan, D. Appiah, M. Bernauer, J. Ferreira, Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro, S. Stojkovic

Milieux : L. Gadegbeku, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek, F. Tardieu

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, B. Old, L. Stassin, M. Toty