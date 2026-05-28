Ça s’accélère à l’OM : Grégory Lorenzi débarque enfin !

L’Olympique de Marseille est sur le point de présenter son nouveau directeur sportif. Grégory Lorenzi devrait officiellement prendre fonction ce jeudi soir à l’OM.

Mercato : Grégory Lorenzi attendu à l’OM ce jeudi !

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Le compte à rebours est lancé à l’Olympique de Marseille ! Le club phocéen n’a pas tardé à trouver son nouveau directeur sportif. Il est question bien évidement de Grégory Lorenzi. Celui-ci succédera officiellement à Medhi Benatia. Le contrat a été paraphé par les deux parties. Et son officialisation devrait tomber ce jeudi 28 mai 2026, indique Foot Mercato.

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La nouvelle direction de l’OM prend forme. Stéphane Richard remplace Pablo Longoria à la présidence du club. Tandis que Grégory Lorenzi se chargera de la direction sportive. L’ancien architecte du Stade Brestois tentera ainsi de relever le défi au sein d’une institution en quête de stabilité. Il sera, dès sa prise de fonction, confronté à un chantier aussi vaste que complexe.

Ses premiers dossiers sont déjà connus

Sa priorité sera de trouver un nouvel entraîneur à l’Olympique de Marseille. Grégory Lorenzi est déjà engagé dans cette mission. Des discussions ont déjà débuté avec Bruno Genesio. Le technicien de 59 ans n’est pas insensible au projet OM. Les échanges progressent même en coulisse afin de parvenir à un accord satisfaisant.

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Le nouveau patron sportif va donc précipiter le départ de Habib Beye. Il devra aussi manœuvrer dans un environnement économique tendu. L’OM enregistre des pertes colossales, soit près de 105 millions d’euros. Grégory Lorenzi devra réaliser des ventes significatives afin d’assainir un peu ses finances.