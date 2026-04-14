Alerte FC Nantes : Abline en plein divorce avec le FCN ?

Matthis Abline traverse une période compliquée au FC Nantes. En manque d’efficacité depuis semaines, l’attaquant français est désormais une source de tension chez les Canaris.

FC Nantes : Matthis Abline commence à agacer certains supporters

La fin de saison du FC Nantes est en train de virer au cauchemar. Les Nantais ont concédé trois défaites et deux nuls lors de leurs cinq derniers matchs. Ils pointent actuellement à une triste 17e place de Ligue 1. Ils devront remporter leurs six derniers matchs de championnats en vue d’éviter la relégation en Ligue 2.

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C’est dans cette atmosphère tendue, où chaque point devient vital, que Matthis Abline cristallise les tensions. L’avant-centre de 23 ans connait une baisse de régime inquiétante. Il en est à 5 buts inscrits en 27 matchs de Ligue 1. Ses dernières prestations, particulièrement décevantes, ont fini par éroder la patience de certains supporters.

Une lourde sanction exigée contre lui

Ce mécontentement grandissant a d’ailleurs pris une forme concrète à travers un récent sondage organisé par Le But. Les résultats sont sans appel : une immense majorité des supporters du FCN réclame une sanction immédiate. Environ 45 % des votants souhaitent le voir le banc de touche.

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Une partie identique exige un recadrage musclé de la part de Vahid Halilhodzic. Le nouvel entraîneur du FC Nantes se retrouve devant un dilemme inattendu dans ce sprint final. Choisira-t-il d’écarter son jeune attaquant pour provoquer un électrochoc collectif ? Sa composition d’équipe face Brest, ce dimanche, sera suivie de très près.