Mercato FC Nantes : Kita copie l’ASSE, le plan secret lancé

Alors que le FC Nantes se rapproche d’une relégation en Ligue 2, sa direction se projette déjà sur le mercato. Waldemar Kita ambitionne de reproduire un modèle ayant fait ses preuves à l’ASSE.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita s’inspire de l’ASSE

Le FC Nantes traverse une période inquiétante. Les hommes de Vahid Halilhodzic sont actuellement dans la zone rouge (17es), synonyme de relégation en Ligue 2. Sur le papier, rien n’est encore fait. Les Canaris peuvent encore croire à un miracle. Ils devront remporter leurs six derniers matchs pour tenter de sauver leur saison.

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L’espoir est donc permis, même si le FCN a presque les deux pieds en division inférieure. Cette situation pousse les dirigeants nantais. Waldemar Kita et son équipe travailleraient même déjà sur le mercato à venir, en s’inspirant de la stratégie de l’AS Saint-Étienne.

Plusieurs cadres devraient rester, même en cas de relégation

Les Verts avaient retenu des joueurs clés comme Lucas Stassin ou Davitashvili, malgré leur descente en Ligue 2 la saison dernière. Ce pari audacieux a permis de se reconstruire des bases solides. Au point où l’ASSE est proche de remonter dans l’élite. C’est pourquoi l’insider Emmanuel Merceron assure que le FC Nantes compte reproduire le procédé stéphanois cet été.

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Les ressources financières des Canaris ne sont pas comparables à celles des Verts. Mais l’idée de conserver une équipe expérimentée, en Ligue 2, gagne du terrain. Il se murmure quelques cadres, tels que Frédéric Guilbert, vont rester. Waldemar Kita prépare donc une gestion approfondie de l’effectif face à une relégation en Ligue 2.