Malgré sa volonté de le garder, l’Atlético Madrid semble s’être fait une raison pour Julian Alvarez. Mais le club espagnol préfère faire affaire avec le PSG pour son attaquant argentin. Explications.

Mercato PSG : Julian Alvarez ne restera pas à l’Atlético Madrid

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À deux jours de la finale de la Ligue des Champions, le PSG est bien concentré sur son choc avec Arsenal ce samedi à Budapest, en Hongrie. Mais Luis Campos garde aussi un oeil attentif sur le marché des transferts. À la recherche d’un avant-centre de calibre mondial, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain n’aurait pas encore totalement abandonné la piste menant à Julian Alvarez.

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Et cela tombe bien puisque l’ancien buteur de Manchester City serait clairement sur le départ du côté de l’Atlético Madrid cet été. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Fabrizio Romano, le joueur de 26 ans ne restera pas à Madrid à l’issue du mercato. En interne, son départ serait même déjà acté à 100%.

« Julian Alvarez n’a absolument aucune intention de signer un nouveau contrat avec l’Atlético Madrid. C’est sûr et certain. Il y a eu énormément de news sur le sujet : Julian va prolonger, avec beaucoup d’argent. Mais cela n’a rien à voir avec un contrat de 7, 8, 10 ou 12M€. Julian Alvarez ne prolongera pas avec l’Atlético Madrid, c’est acté à 100% », souligne le journaliste italien, qui assure que l’international argentin sera l’un des principaux tubes de la prochaine fenêtre de recrutement.

« La situation est donc absolument ouverte, toutes les portes sont ouvertes. Il faudra l’observer de très près puisque quand un joueur ne souhaite pas prolonger son contrat, la direction semble très claire », insiste Fabrizio Romano. En Espagne, on connaît même déjà la préférence des Colchoneros pour la future destination pour leur numéro 9.

« L’Atleti veut l’envoyer au PSG »

Deux ans après son arrivée pour 75 millions d’euros, Julian Alvarez pourrait déjà quitter les rangs de l’Atlético Madrid. Malgré sa volonté de le conserver, le club espagnol s’est fait une raison et reste désormais ouvert à un transfert pour financer les signatures de Bernardo Silva et Cristian Romero, dans le cadre d’un vaste remaniement de l’effectif de Diego Simeone.

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D’après le journal Marca, les dirigeants du Barça seraient en ce moment en négociations avancées avec leurs homologues de l’Atlético pour le Champion du Monde 2022. Le directeur sportif, Deco, était présent avec d’autres dirigeants barcelonais, ainsi que des proches de Joan Laporta. D’après des sources madrilènes citées par le média madrilène, le transfert ne se fera pas à moins de 150 millions d’euros.

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Mais en interne, l’Atlético aurait un tout autre plan pour Julian Alvarez. En effet, le présentateur Josep Pedrerol a lâché une bombe sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito : « L’Atleti veut l’envoyer au PSG », confirmant ainsi que les Colchoneros ne sont pas très chauds pour renforcer un concurrent direct en Liga. Avec le montant demandé par l’Atlético, le Paris SG pourrait bien avoir son mot à dire dans ce dossier. Affaire à suivre…