Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée d’un goleador croate  

Le Stade Rennais dégote un serial buteur en Croatie pour le prochain mercato estival. L’Olympique de Marseille et des cadors de Premier League jouent les trouble-fêtes.

Mercato : le Stade Rennais et l’OM s’arrachent un serial buteur

Le duel est lancé. Entre la Canebière et la Bretagne, une cible commune électrise déjà le prochain marché des transferts : Dion Beljo. Cet attaquant croate, dont le nom circule dans les couloirs du Stade Rennais et de l’Olympique de Marseille, affole les recruteurs.

La lutte sera féroce. Si l’OM cherche à muscler son attaque, le SRFC ne compte pas lui laisser le champ libre. Les deux clubs français convoitent le même talent pour renforcer leur secteur offensif. Actuellement sous les couleurs du Dinamo Zagreb, Beljo justifie cet engouement par des statistiques impressionnantes.

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Recruté en 2025 pour 4 millions d’euros en provenance d’Augsbourg, le colosse croate est lié à son club jusqu’en 2030. Cette saison, il marche sur l’eau. En 37 apparitions, il a déjà fait trembler les filets à 27 reprises, ajoutant 2 passes décisives à son tableau de chasse. C’est un pur finisseur. Un profil rare. Une garantie de buts que les dirigeants français veulent absolument verrouiller avant que les prix ne s’envolent.

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Toutefois, la partie est loin d’être gagnée pour les pensionnaires de Ligue 1. La Premier League, avec sa puissance financière colossale, observe aussi le prodige. Newcastle, Leicester et Burnley sont sur le dossier. Même l’Italie s’invite à la table avec l’intérêt de Monza. Pour l’OM comme pour Rennes, il faudra se montrer convaincant et rapide pour devancer une concurrence internationale de plus en plus pressante.