Mercato : Décision prise, le Stade Rennais scelle l’avenir de deux cadres    

Franck Haise pose son veto pour le transfert de deux cadres. Le technicien du Stade Rennais veut conserver ses pépites pour la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais : Deux cadres sont intransférables

Rennes ne brade plus ses talents. Fini l’époque où le Roazhon Park servait de simple salle d’exposition pour les recruteurs européens. Sous l’impulsion de Franck Haise, le Stade Rennais impose une nouvelle rigueur : on construit, on gagne, et surtout, on garde ses pépites.

Avec cinq victoires en sept matchs de championnat, l’entraîneur breton a transformé une équipe parfois fragile en une machine à gagner, désormais solidement installée dans la course à l’Europe. Devant, Estéban Lepaul étincelle. L’attaquant domine le classement des buteurs de Ligue 1 grâce à une efficacité redoutable : 16 buts et 3 passes décisives cette saison. Son doublé lors du derby héroïque à Brest (3-4) a définitivement conquis les supporters.

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Acheté 15 millions d’euros à Angers l’été dernier, sa valeur frôle les 20 millions. Les clubs étrangers multiplient les approches, mais la direction rennaise reste de marbre. Pour le SRFC, Lepaul reste. À moins d’une offre totalement stratosphérique, le joueur n’est pas sur le marché.

En défense, l’assurance d’Abdelhamid Aït Boudlal impressionne. L’international marocain issu de l’Académie Mohammed VI s’est rendu indispensable. Ses statistiques (deux buts et une passe décisive en 15 rencontres) ne disent pas tout de son impact. Ce sont ses solides performances qui attirent les regards, notamment ceux du Borussia Dortmund.

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Le club allemand en a fait sa priorité absolue. Mais les dirigeants bretons ferment la porte à double tour. Plutôt que de négocier un départ, Rennes discute d’une prolongation de contrat assortie d’une hausse de salaire. Lié au club jusqu’en 2028, Aït Boudlal est l’avenir de la défense rouge et noire.