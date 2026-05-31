Mercato : Coup de tonnerre ! Le PSG abandonne Julian Alvarez

Le PSG ne compte pas perdre son temps lors du prochain mercato estival. Face aux tergiversations de Julian Alvarez, le club parisien a décidé de se retirer du dossier de l’attaquant de l’Atlético Madrid.

Mercato : Le PSG stoppe les négociations avec Julian Alvarez

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Désireux d’attirer un avant-centre de calibre mondial cet été, le Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec l’entourage de Julian Alvarez en vue d’un transfert lors du prochain mercato d’été. Mais selon les dernières informations du journal L’Équipe ce dimanche, le PSG aurait été refroidi par l’indécision de l’attaquant de 26 ans. En effet, même s’il souhaite quitter les rangs de l’Atlético Madrid, deux ans après son arrivée en provenance de Manchester City, Julian Alvarez donne sa priorité au FC Barcelone.

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Face à cette situation, les dirigeants parisiens préfèrent rester fidèles à leur ligne de conduite : si un joueur n’affiche pas une volonté absolue de rejoindre le club, Luis Campos ouvre un autre dossier. Le conseiller sportif du Paris SG va donc désormais concentrer ses forces sur le recrutement d’un autre numéro 9 polyvalent pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Un boulevard pour Eli Junior Kroupi ?

Luis Enrique adore Eli Junior Kroupi

Selon PSG Inside Actus, Eli Junior Kroupi est très apprécié par la direction du Paris Saint-Germain, laquelle voit en lui des qualités impressionnantes qui correspondent à ce que recherche Luis Enrique pour la suite. Surtout avec le départ probable de Gonçalo Ramos qui libèrerait une place dans la rotation.

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Cependant, aucune discussion n’a encore été entamée avec le joueur de 19 ans ou son entourage ni avec Bournemouth, le Paris Saint-Germain souhaitant attaquer au meilleur moment, avec les arguments les plus solides possible face à un club difficile en affaires.

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De son côté, le double Champion d’Europe attend un signal fort de l’international espoir français et espère qu’il fera un pas vers lui pour faciliter de futures négociations.