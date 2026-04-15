ASSE-ESTAC : Démonstration de force, avant la dissolution ?

Menacés de dissolution par le ministre de l’Intérieur, les supporters de l’ASSE ont décidé de faire une véritable démonstration de force, lors de la réception de l’ES Troyes AC, dans une dizaine de jours.

ASSE : Les MF91 et les GA92 suspendus à la décision du ministère de l’Intérieur

Les Magic Fans (MF91) et les Green Angels (GA92) sont peut-être en train de vivre leurs derniers instants, en tant qu’Associations de supporters de l’ASSE. Ils font l’objet d’une procédure de dissolution par les autorités.

Entendus par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, lundi, les deux groupes de supporters ultras reste suspendu à la décision qui sera rendue par la Commission et celle qui sera ensuite prise par le gouvernement.

ASSE – ESTAC : Plus de 32 000 places vendues !

Entretemps, les MF91, les GA92 et tous les autres supporters du club ligérien se mobilisent pour la confrontation directe entre le leader l’ESTAC et son dauphin, l’AS Saint-Etienne. La rencontre est programmée au stade Geoffroy-Guichard, le samedi 25 avril prochain (20h).

À plus d’une semaine de ce match décisif pour la montée directe en Ligue 1, le cap des 32 000 places réservés est atteint, ce mercredi. La rencontre se jouera certainement à guichets fermés à cette allure. Une affluence record se profile. L’engouement autour de ce choc est certainement motivé par l’imminence du retour de l’ASSE en Ligue 1.

Soutien de tout le peuple vert aux ultras stéphanois

Mais au-delà de cette affiche capitale dans le sprint final de la Ligue 2, les Magic Fans et les Green Angels veulent aussi démontrer aux autorités qu’ils n’ont qu’un objectif essentiel, à savoir : soutenir leur équipe, la pousser aux succès et vivre leur passion, le football. Et rien d’autre !

« Une mobilisation impressionnante, renforcée par plusieurs milliers de fans présents en manifestation pour soutenir les ultras », souligne Peuple-Vert.

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Pour rappel, ASSE – ESTAC est l’avant-dernier match de la saison à Geoffroy-Guichard. L’équipe stéphanoise recevra ensuite Amiens SC, le 9 mai (17h), lors de la 34e et dernière journée du championnat.