LDC : Le 2e sacre du PSG pourrait enfin libérer l’OM

‎Pendant des années, l’OM a trouvé dans son triomphe européen de 1993 une source de fierté inépuisable. Mais le deuxième sacre du PSG en Ligue des champions pourrait paradoxalement offrir à Marseille une occasion unique : celle de tourner définitivement une page de son histoire pour commencer à écrire enfin une nouvelle.

‎OM : Un symbole qui perd progressivement son exclusivité

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‎Dans les travées du Vélodrome comme dans les discussions de supporters, la référence à 1993 a longtemps constitué un argument imparable. L’Olympique de Marseille demeurait le seul club français à avoir conquis le toit de l’Europe, un statut qui renforçait son identité malgré des années souvent éloignées des sommets continentaux.

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‎Le nouveau triomphe parisien modifie toutefois la perception générale. L’exploit marseillais conserve évidemment sa valeur historique, mais il n’occupe plus la même place dans le débat footballistique français. Le temps où cette distinction suffisait à nourrir le récit olympien semble désormais révolu.

‎Alexandre Jacquin invite Marseille à changer de logiciel

‎Cette réflexion est portée par Alexandre Jacquin, rédacteur en chef de La Provence. Sur le réseau X, il a livré une analyse qui a fait réagir de nombreux supporters. Selon lui, « La 2e victoire d’affilée du PSG en Ligue des champions est un mal pour un bien pour l’OM : il est temps de tourner la page, d’arrêter de clamer « à jamais les premiers », de se référer à un sacre vieux de 33 ans. L’OM ne remontera qu’avec de l’humilité et du réalisme ».

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‎Cette déclaration résume une idée qui gagne du terrain chez plusieurs observateurs du football français. Pour retrouver durablement les sommets, Marseille ne peut plus se contenter d’entretenir le souvenir d’un exploit passé. Le club doit désormais construire de nouvelles références sportives capables d’inspirer les générations actuelles.

‎Une nouvelle direction face à un défi majeur

‎Cette évolution de discours intervient à un moment important pour le club phocéen. La direction marseillaise tente de mettre en place un projet plus cohérent, avec notamment l’arrivée de Grégory Lorenzi dans l’organigramme sportif. ‎L’objectif est clair : réduire progressivement l’écart avec Paris grâce à une stratégie stable, un recrutement plus pertinent et une vision à long terme.

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Les grands clubs européens qui se sont reconstruits ces dernières années ont tous suivi cette logique de patience et de continuité. ‎Le deuxième sacre du PSG ne réécrit pas l’histoire de l’OM. En revanche, il pourrait marquer la fin d’une dépendance à un glorieux souvenir. Pour Marseille, la véritable victoire consisterait désormais à transformer cette nouvelle réalité en moteur de progression plutôt qu’en motif de nostalgie.