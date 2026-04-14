ASSE-ESTAC : Le leader plus que jamais fragile avant le choc

L’ESTAC, leader de la Ligue 2, et l’ASSE, son dauphin, sont désormais au coude-à-coude. Les Troyens ont laissé filer 5 points en 2 matchs de suite et semblent plus que jamais fragiles dans le sprint final de la Ligue 2.

L’ESTAC perd 5 points en 2 matchs et voit l’ASSE revenir à 1 point

L’ES Troyes est toujours leader de la Ligue 2, devant l’ASSE, après 30 journées disputées. Cependant, le club aubois a perdu son avance. Il n’a plus qu’un petit point de plus que son homologue stéphanois. L’équipe de Stéphane Dumont n’a pris qu’un point sur 6 points possible lors des deux dernières journées.

Concrètement, les Bleu et Blanc ont été accrochés par le Montpellier au stade de la Mosson HSC (2-2), puis ils ont été renversés par Rodez AF au stade Paul-Lignon, lundi (2-1).

Dumont (Troyes) : « On est un peu moins solide qu’avant »

L’ESTAC (58 points) est en perte de vitesse dans le sprint final, alors que l’ASSE (57 points) et le Mans FC (54 points) accélèrent. Après la défaite contre Rodez, l’entraineur Dumont n’a pas caché son inquiétude.

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« C’est parti un peu dans tous les sens. Il fallait être capable de canaliser l’intensité adverse. […]. En seconde période, on a reculé et on a manqué d’agressivité. C’est dommage […]. Mais ça correspond à ce qu’on fait ces derniers temps. On est capable de marquer, mais on est un peu moins solide qu’avant », a-t-il constaté, dans des propos sur beIN Sports.

Monfray déçu : « On prend trop de buts évitables »

Adrien Monfray, capitaine de l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne, est lui déçu et très amer. « On prend des buts très évitables. En ce moment, je ne nous trouve pas bons défensivement. On prend trop de buts », a-t-il martelé. Le défenseur central est également très remonté contre l’arbitrage. « Je vois des décisions qui mettent la pression et sont incompréhensibles pour nous sur le terrain », a-t-il déclaré.

Troyes menacé par Saint-Etienne pour la 1re place

La défaite de Troyes à Rodez est lourde de conséquences pour le leader du championnat. Il est désormais à portée de l’AS Saint-Etienne, alors que les deux équipes s’affronteront le 25 avril lors de la 32e journée.

De plus, les Stéphanois auront l’avantage du terrain, car cette confrontation directe et décisive est prévue au stade Geoffroy-Guichard. En cas de défaite, les Troyens perdraient la première place, qu’ils occupent depuis la 8e journée de Ligue 2, au profit de leur dauphin.

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Avant le choc des premiers, Stéphane Dumont veut assurer renouer avec la victoire, lors de la réception de Boulogne-sur-Mer, samedi (20h). « On va s’appuyer sur ce qu’on fait de bien et corriger ce qu’on doit corriger. Nous serons concentrés sur la suite avec la réception de l’US Boulogne », a-t-il indiqué.