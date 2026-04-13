ASSE : Dissolution des MF91 et GA92, les premiers indices

À l’issue de l’audition des responsables des Green Angels et des Magic Fans, les deux groupes de supporters de l’ASSE menacés de dissolution, l’avocat des deux associations a livré ses premières impressions, en attendant la décision de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

ASSE : L’avocat des MF91 et GA92 se dit soulagé

Pierre Barthelemy, avocat des Green Angels (GA92) et des Magic Fans (MF91), associations de supporters ultras de l’ASSE, a fait le point après l’audience au ministère de l’Intérieur, face à la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Il avoue que la décision appartient désormais aux autorités. Sinon, les fans de l’AS Saint-Etienne ne peuvent plus rien y faire après avoir défendu le dossier avec de solides arguments.

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« C’est un peu le soulagement après l’audience, car ça fait 10 jours qu’on se prépare. On a pu s’exprimer, on a pu démontrer que les Association de supporters sont des hommes et des femmes, qui sont passionnés par le supportérisme. Et pas absolument comme indiqué dans le dossier, des gens qui cherchent le football comme prétexte à la violence.

Barthelemy : « On parle de structures humaines et associatives, pas des groupuscules »

C’était quand même important de donner à la Commission des visages, des âmes des voix,pour montrer qui sont ces supporters. Le fait qu’on ait choisi de présenter des observations orales, en plus des observations écrites, c’est parce qu’on voulait aussi leur faire comprendre qu’on parle de structures humaines et associatives, pas seulement des groupuscules.

Trente-quatre ans et trente-cinq ans d’histoires collectives pour les deux associations, avec des couleurs, des logos, des bâches, c’est ça qu’ils sont venus défendre, leur identité. Ni optimiste ni pessimiste, nous sommes venus dire ce qu’on avait à dire, on a présenté des observations.

« On est convaincu à 110 % que ces dissolutions sont une mauvaise idée »

Nous, on est convaincu à 110 % que ces dissolutions sont une mauvaise idée, mais est ce qu’on a été convaincant ? Je ne sais pas. Est que c’était déjà joué d’avance ? Je ne sais pas, mais nous a ont joué le jeu de présenter nos observations, aussi loin qu’on pouvait le faire, techniquement matériellement, humainement physiquement.

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On a tout donné, maintenant, c’est dans les mains de l’administration, c’est à-elle de prendre sa décision. Il peut y avoir un décret de dissolution qui parait au journal officiel dans les prochains jours, comme il peut ne rien avoir pendant trois mois. On vit désromais avec une épée de Damoclès sur la tête, on a aucune idée des suites », a déclaré Pierre Barthelemy sur RMC, dans des propos retranscrits par nos soins.