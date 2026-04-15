‎Mercato ASSE : offensive lancée pour un crack de Ligue 2

‎‎À l’approche d’un mercato qui s’annonce décisif, l’ASSE ne cache plus ses ambitions et cible déjà les talents émergents. Dans le viseur des Verts, un milieu de terrain en pleine explosion pourrait bien incarner l’avenir du club en cas de montée en Ligue 1.

‎Mercato ASSE : une stratégie tournée vers l’avenir

‎À l’AS Saint-Étienne, l’heure n’est plus seulement à la remontée, mais à la projection. Deuxième de Ligue 2, le club du Forez avance avec une idée claire : préparer dès maintenant l’étage supérieur. Et dans cette optique, le recrutement ne se limite pas à empiler des noms, mais à construire une ossature cohérente.

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‎Le profil recherché ? Des joueurs capables d’évoluer rapidement, avec une marge de progression importante. Une philosophie qui tranche avec les mercatos passés, parfois dictés par l’urgence. Sous l’impulsion de Philippe Montanier, l’ASSE veut anticiper plutôt que subir.

‎Antoine Sekongo, le pari qui séduit les Verts

‎Dans cette logique, un nom fait parler de lui : Antoine Sekongo. Le milieu de terrain de l’USL Dunkerque réalise une saison pleine avec 8 buts et 5 passes décisives, preuve d’un impact déjà concret. ‎Mais au-delà des chiffres, c’est sa polyvalence qui intrigue. Capable de casser des lignes, de se projeter et de dicter le tempo, Sekongo incarne ce football moderne que recherche Saint-Étienne.

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Estimé à environ 3 millions d’euros, il représente une opportunité… mais aussi un risque calculé. ‎L’AS Saint-Etienne peut-elle conclure ce dossier ? La réponse dépendra en grande partie de sa montée. En Ligue 1, le projet devient immédiatement plus attractif. En Ligue 2, la concurrence pourrait faire basculer la décision.

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‎D’autant que Sekongo n’est pas le seul suivi. Son coéquipier Enzo Bardeli figure également dans les radars stéphanois. Une double piste qui confirme une chose : Dunkerque est devenu un terrain de chasse privilégié pour les Verts.

Bâtir avant de briller

‎Ce choix de cibler des profils comme Sekongo répond à une logique précise : construire une équipe capable de durer. Plutôt que de céder à la tentation des noms clinquants, l’AS Saint-Etienne mise sur des joueurs à fort potentiel de revente et d’évolution. Le club forézien cible Antoine Sekongo comme priorité au milieu, avec une faible valeur marchande. ‎Un pari intelligent, presque audacieux, dans un football où l’anticipation vaut parfois plus que les millions.