Urgent ! Le PSG lance enfin son mercato

Deux Ligues des champions consécutives n’ont pas rassasié l’appétit du PSG. À peine les célébrations terminées, les dirigeants parisiens ont déjà enclenché la phase suivante de leur projet avec le mercato : bâtir un effectif encore plus compétitif pour prolonger leur domination sur la scène européenne.

‎PSG : Une victoire historique qui accélère les décisions

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‎Le deuxième sacre continental de rang a confirmé la pertinence du virage entrepris par le PSG depuis l’arrivée de Luis Enrique. L’époque des recrutements guidés par la notoriété semble désormais appartenir au passé. Le club privilégie aujourd’hui les profils capables de s’intégrer à un collectif exigeant et discipliné.

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‎Cette stabilité sportive n’empêche toutefois pas l’ambition. Bien au contraire. Les responsables parisiens considèrent que le meilleur moment pour renforcer une équipe est souvent lorsqu’elle gagne. Le risque de se reposer sur ses acquis est l’un des pièges les plus fréquents au sommet du football européen.

‎Mercato PSG : Plusieurs chantiers déjà identifiés

‎Les premières manœuvres concernent la défense. Le PSG travaille notamment sur l’arrivée d’un joueur capable d’évoluer dans l’axe tout en offrant une solution sur le côté droit. Cette polyvalence constitue désormais un critère majeur dans la construction de l’effectif parisien.

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‎Le couloir gauche figure également parmi les priorités. Derrière Nuno Mendes, le staff souhaite disposer d’une alternative crédible afin d’éviter toute dépendance à un seul joueur. Une réflexion qui découle directement des enseignements tirés lors des deux dernières saisons.

‎L’attaque au cœur des futures batailles

‎Sur le front offensif, les dirigeants veulent renforcer la concurrence. Un ailier droit et un avant-centre figurent en tête de liste. Plusieurs pistes sont étudiées, dont celle du prometteur Ivoirien Yan Diomandé, très apprécié pour son potentiel de progression. ‎La situation est plus complexe concernant le poste de numéro 9.

Si Julián Álvarez a longtemps représenté une cible privilégiée, le dossier semble aujourd’hui difficile à concrétiser. Paris explore donc d’autres solutions tout en gardant un œil attentif sur Maghnès Akliouche, dont le profil technique séduit particulièrement les décideurs du club.

‎Des départs attendus pour poursuivre la transformation

‎Le mercato parisien ne se limitera pas aux arrivées. Plusieurs dossiers sensibles devront être gérés dans les prochaines semaines. Les situations de Marquinhos, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee alimentent déjà les réflexions internes. Dans les buts, le nom de Diogo Costa revient avec insistance tandis que l’avenir de Lucas Chevalier reste observé avec attention.

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Cette approche démontre une réalité souvent négligée : le PSG ne construit plus son effectif dans l’urgence. Sous l’impulsion de Luis Enrique et Luis Campos, le club prépare chaque mouvement avec plusieurs mois d’avance. Une méthode qui explique en grande partie les succès récents et qui pourrait encore renforcer les ambitions parisiennes la saison prochaine.