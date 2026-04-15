Mercato ASSE : Incroyable rebondissement pour le gardien

Proche d’un retour en Ligue 1, l’ASSE serait à la recherche d’un gardien de but pour la saison prochaine. Cependant, un rebondissement concernant l’avenir de Gautier Larsonneur est révélé.

Mercato : L’ASSE en quête d’un nouveau gardien à la place de Gautier Larsonneur ?

Gardien de but numéro 1 de l’ASSE, depuis janvier 2023 en Ligue 2, Gautier Larsonneur a connu des hauts et des bas avec le club stéphanois. Il avait contribué à sa montée en Ligue 1 à l’issue de la saison 2023-2024. Mais après seulement un exercice (2024-2025) dans l’élite, les Verts sont redescendus en mai 2025.

Cette saison (2025-2026), ils sont sur le point de retrouver la Ligue 1. À quatre journées de la fin de la saison régulière, l’équipe de Philippe Montanier est deuxième, à un point du leader, l’ESTAC.

Dans l’attente de la probable remontée, la rumeur du pré-mercato annonce le départ de Gautier Larsonneur au profit d’un nouveau portier. Selon les bruits de couloir, l’AS Saint-Etienne est en quête d’un véritable dernier rempart, afin d’éviter de faire à nouveau l’ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2.

Larsonneur sera le portier N°1 de Saint-Etienne en Ligue 1, selon Toubache-Ter

Mais l’information qui circule dans le Forez est battue en brèche par Mohamed Toubache-Ter. Selon lui, le gardien de but et capitaine des Verts est bel et bien dans les plans de Kilmer Sports Ventures (KSV) pour la saison prochaine. « En interne, Gautier Larsonneur n’est pas un sujet !! Confirmation d’être le numéro 1 en Ligue 1 comme en Ligue 2 !! », a écrit l’Insider sur son compte X.

Réflexion en cours du board stéphanois au sujet de Maubleu… tout est sur la table !



En interne, Larsonneur n’est pas un sujet !!

Confirmation d’être le numéro 1 en Ligue 1 comme en Ligue 2 !! #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 15, 2026

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Pour rappel, le portier de 29 ans est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2028. Si la direction stéphanoise veut se séparer de lui, elle devra négocier son départ. Pour l’instant, Gautier Larsonneur totalise 119 matchs sous le maillot vert, contre 159 buts concédé et 41 clean sheet réussis, toutes compétitions confondues. Cette saison, il a disputé 27 matchs en Ligue 2, a encaissé 30 buts et a réussi 10 clean sheet.