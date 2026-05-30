Le PSG prépare un mercato XXL : Voici les 4 profils ciblés

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Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique
© Photo : Les dirigeants du PSG
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‎Le PSG a déjà lancé les grandes manœuvres en coulisses sur le mercato pour bâtir son prochain effectif. Le club parisien travaille discrètement sur quatre profils bien identifiés avec un objectif clair : offrir à Luis Enrique un groupe plus dense, plus équilibré et capable d’aller plus loin sur la scène européenne.

‎Mercato PSG : Paris veut combler ses faiblesses sans perdre de temps

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‎Depuis plusieurs semaines, les bureaux du club parisien ressemblent à une salle d’échecs où chaque mouvement est anticipé. Selon les informations relayées par le compte X PSG Inside Actus, les dirigeants avancent sur quatre priorités : un défenseur central, un milieu créatif, un ailier droit percutant et un attaquant capable d’apporter davantage de solutions offensives.

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‎Cette stratégie traduit une réalité sportive assumée. Malgré un effectif riche, le Paris Saint-Germain estime encore manquer de variété dans certains secteurs clés. Dans les grands rendez-vous européens, la profondeur de banc n’est plus un luxe. C’est souvent la frontière discrète entre les regrets et les trophées.

‎Le Paris SG prépare déjà un plan B en cas de départ

‎À Paris, le mercato ne se résume pas à recruter. Il s’agit aussi d’anticiper les secousses possibles. Si Lucas Hernandez venait à quitter le club, un défenseur serait recruté sans attendre afin d’éviter tout déséquilibre dans l’arrière-garde parisienne. ‎Même logique autour du poste de gardien. En interne, une solution alternative serait déjà envisagée si un départ de Lucas Chevalier se confirmait.

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Une méthode qui révèle une évolution dans la gestion sportive parisienne : moins de précipitation, davantage d’anticipation. ‎Le PSG semble désormais vouloir construire un collectif capable de durer, plutôt qu’un effectif dépendant de quelques individualités. Et dans les couloirs du Parc des Princes, chacun sait une chose : un été calme à Paris relève souvent du conte de fées.

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