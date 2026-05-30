Le PSG prépare un mercato XXL : Voici les 4 profils ciblés

‎Le PSG a déjà lancé les grandes manœuvres en coulisses sur le mercato pour bâtir son prochain effectif. Le club parisien travaille discrètement sur quatre profils bien identifiés avec un objectif clair : offrir à Luis Enrique un groupe plus dense, plus équilibré et capable d’aller plus loin sur la scène européenne.

‎Mercato PSG : Paris veut combler ses faiblesses sans perdre de temps

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‎Depuis plusieurs semaines, les bureaux du club parisien ressemblent à une salle d’échecs où chaque mouvement est anticipé. Selon les informations relayées par le compte X PSG Inside Actus, les dirigeants avancent sur quatre priorités : un défenseur central, un milieu créatif, un ailier droit percutant et un attaquant capable d’apporter davantage de solutions offensives.

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‎Cette stratégie traduit une réalité sportive assumée. Malgré un effectif riche, le Paris Saint-Germain estime encore manquer de variété dans certains secteurs clés. Dans les grands rendez-vous européens, la profondeur de banc n’est plus un luxe. C’est souvent la frontière discrète entre les regrets et les trophées.

Depuis maintenant trois mois, une tendance claire se dessine du côté du Paris Saint-Germain. Le club parisien travaille activement sur plusieurs profils afin de renforcer son effectif lors du prochain mercato. Les priorités sont connues : 𝐮𝐧 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥,… pic.twitter.com/H584VVqcBQ — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 29, 2026

‎Le Paris SG prépare déjà un plan B en cas de départ

‎À Paris, le mercato ne se résume pas à recruter. Il s’agit aussi d’anticiper les secousses possibles. Si Lucas Hernandez venait à quitter le club, un défenseur serait recruté sans attendre afin d’éviter tout déséquilibre dans l’arrière-garde parisienne. ‎Même logique autour du poste de gardien. En interne, une solution alternative serait déjà envisagée si un départ de Lucas Chevalier se confirmait.

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Une méthode qui révèle une évolution dans la gestion sportive parisienne : moins de précipitation, davantage d’anticipation. ‎Le PSG semble désormais vouloir construire un collectif capable de durer, plutôt qu’un effectif dépendant de quelques individualités. Et dans les couloirs du Parc des Princes, chacun sait une chose : un été calme à Paris relève souvent du conte de fées.