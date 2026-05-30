Mercato PSG : Ça chauffe pour Alvarez, mauvaise nouvelle pour Paris

‎Une offensive du PSG est annoncée pour Julian Alvarez ces derniers jours. Alors que Paris surveille attentivement le buteur de l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone semble avoir pris une longueur d’avance, avec un choix décisif de l’Argentin, dans un dossier qui pourrait atteindre les 100 millions d’euros.

‎Le PSG face à une concurrence de plus en plus menaçante pour Alvarez

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‎À Paris, les grandes manœuvres estivales se dessinent déjà. Avec un effectif appelé à évoluer et les incertitudes entourant certains cadres offensifs, les dirigeants franciliens gardent un œil attentif sur plusieurs profils capables d’apporter de la percussion et du réalisme devant le but. Parmi eux, Julian Alvarez figure depuis plusieurs semaines dans les petits papiers du club.

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‎Mais le marché des attaquants de premier plan ressemble rarement à une promenade de santé. Et cette fois, le PSG pourrait se heurter à un adversaire redoutable : le FC Barcelone. Selon les révélations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, les Blaugrana accélèrent sérieusement dans ce dossier après un échange avec le représentant du joueur.

‎Barcelone prépare une offensive XXL

‎Sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a livré des détails qui risquent de refroidir les espoirs parisiens. « Barcelone, après avoir rencontré l’agent de Julian Alvarez, a décidé de préparer une offre qu’ils soumettront dans les prochains jours. Barcelone prépare la première offre officielle pour Julian Alvarez », a-t-il expliqué.

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‎Le journaliste ajoute que l’opération pourrait avoisiner les 100 millions d’euros, avec un montage incluant des bonus, mais sans échange de joueurs. Une somme considérable qui témoigne du sérieux du club catalan dans cette opération. Dans un marché où les attaquants de haut niveau se négocient à prix d’or, Barcelone semble vouloir agir vite avant la Coupe du monde.

‎Un signal inquiétant pour Paris

‎Le plus préoccupant pour le PSG ne concerne peut-être même pas l’aspect financier. Fabrizio Romano affirme que le joueur aurait déjà une préférence très marquée concernant sa prochaine destination. ‎« Julian Alvarez a déjà été clair avec l’Atlético de Madrid, il ne signera pas de nouveau contrat. Il veut partir. Et sa prochaine destination est très claire : c’est Barcelone », assure le spécialiste du mercato.

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‎Pour Paris, cette situation impose une réflexion rapide. Si Bradley Barcola venait effectivement à quitter le club face à l’intérêt insistant de Liverpool, le PSG devrait alors réagir sans tarder afin d’éviter de voir le marché lui filer entre les doigts. Dans les coulisses, perdre Alvarez obligerait sans doute la direction parisienne à revoir certaines priorités offensives.