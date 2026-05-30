ASSE : Larsonneur vide son sac après la montée manquée

Gautier Larsonneur et l’ASSE ont quitté la pelouse avec plus que de la déception dans les bagages. Après la lourde défaite face à l’OGC Nice en barrage, le capitaine stéphanois a choisi les mots de la franchise pour expliquer une montée envolée, avec un discours qui sonne comme un avertissement avant une nouvelle saison en Ligue 2.

‎OGC Nice-ASSE : Une soirée qui laisse un goût amer aux Verts

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‎L’ASSE rêvait d’un retour parmi l’élite, mais le verdict du terrain a été sévère. Battus 4-1 par l’OGC Nice après un match aller fermé, les Verts ont vu leurs ambitions s’écrouler au pire moment. Une chute difficile à encaisser pour un club qui avait fait de la montée un objectif central.

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‎Au coup de sifflet final, Gautier Larsonneur n’a pas cherché d’excuse. « On est de retour en Ligue 2 la saison prochaine, il va falloir refaire 34 matchs pour remonter ce club en Ligue 1 », a confié le capitaine au micro de Ligue 1+, avec une lucidité qui tranche avec les discours convenus d’après match.

‎Larsonneur pointe les failles de la saison

‎Le gardien stéphanois a surtout refusé de réduire l’échec à cette seule rencontre. « On ne l’a pas perdu ce soir notre montée mais on aurait pu faire bien mieux quand même », a t il reconnu, avant d’aller plus loin dans son analyse.

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‎« Je pense que ce match est un bon résumé de notre saison… malheureusement un mauvais résumé qui nous fait rester en Ligue 2 », a ajouté Larsonneur. Une sortie forte, presque un diagnostic : l’ASSE n’a pas seulement trébuché sur Nice, elle a payé les irrégularités accumulées tout au long de l’exercice.