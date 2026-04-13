ASSE : Nouvelle alerte, Montanier cherche une solution

Gautier Larsonneur est allé au bout du match ASSE – USL Dunkerque. Néanmoins, il a eu une alerte. Et ce n’est pas bon signe pour Philippe Montanier, qui doit trouver une solution dans le sprint final.

ASSE : Gautier Larsonneur encore touché à la cuisse

Souffrant de douleurs musculaires à la cuisse, Gautier Larsonneur avait manqué trois matchs successifs de l’ASSE en Ligue 2. Il avait été remplacé par Brice Maubleu (36 ans), sa doublure. Revenu contre l’USL Dunkerque, samedi, le portier numéro a permis aux Verts de renouer avec la victoire (2-1), après le nul concédé à Nancy (1-1).

Cependant, il a ressenti encore une douleur en toute fin de match, comme l’a confirmé Philippe Montanier. « Gautier Larsonneur ? Il est touché à la cuisse toujours, la répétition des frappes peut le gêner […] », a-t-il fait savoir en conférence de presse d’après-match. Il est, en effet, victime d’une rechute. Néanmoins, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne semble pas inquiet. « Ça devrait rentrer dans l’ordre », a-t-il lâché.

Montanier va-t-il aligner Larsonneur, même diminué, contre Bastia ?

Malgré les deux clean sheet réalisés par Brice Maubleu contre Grenoble (0-0) et face au FC Annecy (4-0), Philippe Montanier ne pense pas à lui pour l’instant. Il espère récupérer Gautier Larsonneur, d’ici le match contre le SC Bastia, le samedi 18 avril (20h).

« En fin de match, Gautier a fait un dégagement à la main, qui est allé jusqu’au milieu de terrain. Comme quoi, il y a toujours des astuces », a-t-il souligné, dans des propos rapportés par Evect.

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Toutefois, il serait quand même surprenant de voir le gardien de 29 ans, diminué et titulaire à Bastia. Contre l’AS Nancy, le technicien français l’avait laissé sur le banc de touche, parce qu’il était à 80 % physiquement, selon ses explications. En attendant samedi, l’ASSE retient son souffle pour son capitaine et dernier rempart.