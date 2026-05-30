Coach FC Nantes : Kita essuie un énorme revers

Le FC Nantes continue d’avancer avec prudence dans sa quête d’un nouvel entraîneur, mais les derniers signaux envoyés autour de Christophe Pélissier n’invitent guère à l’optimisme. Le club dirigé par Waldemar Kita voit une piste sérieuse prendre de la distance, de quoi nourrir les interrogations autour de la direction sportive des Canaris.

FC Nantes : ‎Christophe Pélissier, une option qui perd de son éclat

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Christophe Pélissier circule dans les couloirs de la Jonelière. Réputé pour sa capacité à remettre de l’ordre dans des effectifs parfois fragiles et à bâtir des équipes compétitives avec des moyens limités, le technicien cochait plusieurs cases recherchées par les dirigeants nantais.

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‎Pourtant, la tendance actuelle ne semble pas jouer en faveur du FC Nantes. Selon les informations relayées par Emmanuel Merceron sur X, Christophe Pélissier ne serait pas véritablement emballé par le projet nantais. Une réserve qui, dans les coulisses d’un mercato des entraîneurs souvent imprévisible, peut rapidement transformer une piste sérieuse en simple souvenir administratif.

‎Le FCN empêtré dans un chantier sensible

‎Ce nouvel épisode intervient dans un contexte déjà délicat pour la direction nantaise. Plus d’un mois après l’arrêt des discussions avec Olivier Pantaloni, le club n’a toujours pas trouvé celui qui prendra place sur le banc pour lancer la prochaine saison. ‎À Nantes, le temps commence doucement à jouer contre les décideurs.

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Car choisir un entraîneur tardivement, c’est aussi retarder certains arbitrages sur le recrutement, la préparation estivale et les profils à conserver. Dans un football où tout s’anticipe, improviser revient souvent à courir après le calendrier avec des chaussures trop petites.

‎Une situation complexe qui dépasse le seul dossier nantais

‎Du côté de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier traverse également une période agitée. Plusieurs supporters du club bourguignon ont récemment effectué un déplacement vers Pékin afin d’échanger avec le propriétaire James Zhou sur l’avenir du technicien et les tensions internes autour de la gouvernance sportive.

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‎Cette donnée n’est pas anodine. Elle rappelle qu’un entraîneur ne choisit jamais un projet uniquement sur le prestige d’un nom. Stabilité, vision sportive et marge de manœuvre comptent souvent davantage. Dans ce dossier, le FC Nantes découvre une réalité parfois inconfortable : séduire un entraîneur expérimenté exige aujourd’hui plus qu’une simple promesse sportive.