OM au bord du gouffre : L’ultimatum qui fait trembler la direction

‎L’OM traverse une nouvelle zone de fortes turbulences à un moment où le club espérait retrouver un peu de stabilité institutionnelle. Une menace interne, portée par plusieurs salariés du centre de formation de Marseille, pourrait provoquer une série de départs et placer la direction face à une décision particulièrement délicate.

‎OM : Une reconstruction qui vire au casse tête

La suite après cette publicité

‎À Marseille, les saisons passent mais les remous semblent refuser de quitter le paysage. Depuis plusieurs mois, l’OM tente de rebâtir un projet cohérent après une succession de bouleversements au sommet. Le départ de Roberto De Zerbi, remplacé par Habib Beye, le repositionnement de Pablo Longoria puis l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence ont profondément modifié les équilibres du club.

Lire aussi : Ça chauffe à Marseille : Abardonado prêt à claquer la porte !

À voir

Coach FC Nantes : Kita essuie un énorme revers

‎Dans cette vaste réorganisation, le nom d’Ali Zarrak revient avec insistance. Ancien proche collaborateur de Medhi Benatia, l’homme de 34 ans conserve une influence importante autour de la formation marseillaise. Mais selon Foot Mercato, sa présence diviserait fortement en interne, au point de provoquer une fronde rarement observée à ce niveau.

‎« C’est lui ou nous » : un climat devenu irrespirable

‎L’atmosphère serait devenue particulièrement tendue à La Commanderie. Plusieurs membres de la Pro2 et du centre de formation auraient fixé une ligne rouge à leur hiérarchie : si Ali Zarrak poursuit sa mission, certains envisageraient de quitter le club. Une position forte qui ressemble davantage à un avertissement qu’à un simple désaccord de bureau.

Lire aussi : C’est chaud : Un autre scandale éclate à Marseille

‎Le malaise ne daterait pas d’hier. Toujours selon la même source, Halim Belghazi aurait déjà quitté le navire en raison de méthodes de management jugées difficiles à supporter. Une enquête interne viserait également Ali Zarrak, sans pour autant freiner sa volonté de conserver son poste.

‎La direction face à une décision à haut risque

‎Pour la nouvelle équipe dirigeante incarnée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, le dossier s’annonce particulièrement sensible. Maintenir Ali Zarrak pourrait nourrir un climat de défiance et provoquer une vague de départs parmi des salariés stratégiques, mais un départ forcé pourrait aussi être perçu comme un aveu de faiblesse.

Lire la suite sur l’OM :

Rivère réclame des comptes pour Grégory Lorenzi

À voir

Mercato PSG : Ça chauffe pour Alvarez, mauvaise nouvelle pour Paris

Coup de théâtre à Marseille : L’arrivée de Genesio chamboulée !

‎Le danger dépasse d’ailleurs les bureaux administratifs. Le centre de formation, pilier essentiel de la stratégie marseillaise, pourrait lui aussi subir des secousses. À force d’instabilité, l’Olympique de Marseille risque de fragiliser un secteur censé préparer l’avenir sportif du club. Et dans un football moderne où la formation vaut parfois de l’or, perdre ses bâtisseurs peut coûter bien plus cher qu’un mauvais mercato.